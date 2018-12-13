Детский «Хор Светлакова» спародировал «Ибицу» 

Клип на хит артистов Филипа Киркорова и Николая Баскова «Ибица» не просто потряс общественность чрезмерной откровенностью несколько недель назад, но и породил множество мемов и пародий. Одна из таких пародий и исполнении детского хора прозвучала недавно в телепрограмме, в которой принимает участие шоумен Сергей Светлаков. Дети и прежде исполняли подобные композиции на совсем недетские темы, например, рассказывали в песнях о пенсионной реформе и повышении налогов. Кстати, сам Светлаков в своём Инстаграме окрестил коллектив «хором Светлакова».
В песне используется музыка, позаимствованная из песни Филиппа Киркорова, но вместо тусовочного острова Ибица, который так провокационно разрекламировал Киркоров, дети пропагандируют город Нижнекамск в Республике Татарстан.
Нам сегодня не до сна: у отца начало отпуска.
И я сижу в двойных носках.
Отцу наплевать
На Ибицу.
Нижнекамск! И биться сердце стало реже,
И я уже не буду прежним,
Я рядом отдохну нехило
с «Нефтехимом»!
Нижнекамск! У бабушки там восемь соток,
Я в луже растворил кроссовок,
От скуки забивая сваи,
Отдыхаю.