Детский «Хор Светлакова» спародировал «Ибицу»

Клип на хит артистов Филипа Киркорова и Николая Баскова «Ибица» не просто потряс общественность чрезмерной откровенностью несколько недель назад, но и породил множество мемов и пародий. Одна из таких пародий и исполнении детского хора прозвучала недавно в телепрограмме, в которой принимает участие шоумен Сергей Светлаков . Дети и прежде исполняли подобные композиции на совсем недетские темы, например, рассказывали в песнях о пенсионной реформе и повышении налогов. Кстати, сам Светлаков в своём Инстаграме окрестил коллектив «хором Светлакова».

В песне используется музыка, позаимствованная из песни Филиппа Киркорова , но вместо тусовочного острова Ибица, который так провокационно разрекламировал Киркоров, дети пропагандируют город Нижнекамск в Республике Татарстан.

Нам сегодня не до сна: у отца начало отпуска.

И я сижу в двойных носках.

Отцу наплевать

На Ибицу.

Нижнекамск! И биться сердце стало реже,

И я уже не буду прежним,

Я рядом отдохну нехило

с «Нефтехимом»!

Нижнекамск! У бабушки там восемь соток,

Я в луже растворил кроссовок,

От скуки забивая сваи,

Отдыхаю.