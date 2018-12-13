Агутин пообещал подарить шикарный особняк на пятидесятилетний юбилей Варум

Музыкант сказал, что дом очень большой, но где он расположен, певец распространяться не стал.

Известный певец Леонид Агутин , как известно, без ума от своей жены Анжелики Варум . Звездная пара вместе уже несколько десятков лет. Они безумно счастливы и хотя постоянно звучат слухи, что у Агутина появилась любовница, он каждый раз все опровергает. Скоро Анжелика Варум будет отмечать юбилей. Певице исполнится 50 лет. Это произойдет 26 мая 2019 года.

Агутин признался, что готовит супруге поистине царский подарок — огромный особняк. Правда, где находится дом, где будет жить в будущем чета Агутин-Варум музыкант рассказывать не стал. Он не хочет раньше времени раскрывать все секреты.

Кстати, не так давно Агутин и сам отпраздновал пятидесятилетие. Жена подарила ему шикарную машину марки Maserati. Агутин был в полном восторге от подарка. Ему безумно нравятся дорогие машины, сообщает «Пятый канал».