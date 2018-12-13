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Алибасов упал в ноги Шукшиной 

Russianshowbiz.info 1 час назад
Фото: РИА Новости
Бари Алибасов поделился с подписчиками Инстаграм картинкой своего простого семейного счастья с Лидией Федосеевой-Шукшиной. Домашняя идиллия звезд понравилась не всем.
На фото Алибасов в «трениках» и футболке уютно расположился у ног Федосеевой-Шукшиной. Актриса шутливо замахивается на него чем-то легковесным — предположительно, свернутой в трубочку столовой матерчатой салфеткой. Музыкант с готовностью принимает «воспитательный момент», покорный судьбе и строгой супруге.
Некоторые хейтеры оценили юмор звезд и поздравили с удачным началом супружеской жизни. Другие заявили, что Алибасов и Федосеева-Шукшина совершенно не подходят друг другу, «разные, как небо и земля».
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