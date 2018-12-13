Максакова обвинила журналистов из РФ в провокации

По словам Максаковой, четыре человека по заданию сотрудницы московского телеканала «пытались создать скандальную ситуацию и, возможно, сорвать концерт». Она подчеркнула, что их план провалился, так как охрана и персонал театра сработали профессионально.

О какой именно провокации идет речь, Максакова не уточнила. 10 декабря «Дни.ру» сообщили, что оперная певица отложила начало второго отделения на 15 минут из-за матери Вороненкова. Она якобы отказывалась выступать, пока женщина не покинет зал. В итоге ей действительно пришлось уйти. По данным «Дней.ру», в Ригу Людмила Вороненкова приехала в сопровождении своей дочери Ирины и съемочной группы программы «На самом деле», которая выходит на «Первом канале». По словам женщины, она хотела о чем-то поговорить с певицей.

Максакова отметила, что деньги за недосмотренный концерт «группе лиц», пытавшихся устроить провокацию, вернули.

Ранее в эфире шоу «На самом деле» Людмила Вороненкова заявляла, что ее внучка Екатерина лечилась в реабилитационном центре от депрессии и зависимости. Адвокат женщины говорила, что на девушке «сказались» полтора года, которые она провела с Максаковой. Людмила Вороненкова обвиняла певицу в том, что она хочет получить от ее внучки генеральную доверенность.