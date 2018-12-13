Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Украинцы взъелись на полуголую Пугачеву 

Дни.ру 7 часов назад
В украинской прессе появился возмутительный пасквиль в адрес легендарной Аллы Пугачевой. Певицу критикуют за смелый наряд.
Журналисты обратили внимание на видео, которое в личном микроблоге опубликовала Наташа Королева. В кадре Алла Борисовна ожидает появления подруги, для которой Примадонна затеяла вечеринку-сюрприз.
Артистка облачена в черное короткое платье и полупрозрачную накидку в тон.
"В возрасте Пугачевой не стоит выбирать подобные наряды", — пишет украинский журнал OBOZREVATEL.UA, ссылаясь на фанатов Пугачевой.
Ниже издание опубликовало несколько негативных комментариев, о якобы полуголой Алле Борисовне.
"70 лет на носу, а все прозрачную одежду носит (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. — Прим. ред.)", "Какие у Аллы ноги старческие", "Пугачеву не узнать! Старуха! Земля ей пухом и вечная память", "Когда уже эта баба-яга успокоится", — писали интернет-обыватели.
Отметим, что под заявленным видео можно найти множество позитивных комментариев. Поклонники отмечали, что образ Аллы Борисовны более чем приличный.
"И как бы она не оделась, она всегда прелесть, а плохо отзываются только завистники", "Очень здорово выглядит Алла! Будьте добрее люди не завидуйте", "Люди добрые не нравится Пугачева и не смотрите и не наблюдайте и не желайте ей смерти, как можно!?Будьте людьми! Дай Бог каждому так прожить, не надо завидовать! Алла 🔥!", — отмечали поклонники Примадонны.
Дни.ру: последние новости
В беременность Лопыревой не поверили Зловещее предсказание провидицы поразило Шепелева "Наелась?": на обескураженную Навку напали в метро
Комментарии49
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Мертвая рука» России напугала США178
Подайте на войну: зачем Порошенко едет в НАТО
Решена судьба Терезы Мэй313
Раскрыты доходы Gucci-батюшки134
В Анкаре скоростной поезд сошёл с рельсов1
Видео
08:26
Захваченный украинский моряк озвучил требования
В мире Украина
03:26
Россия отреагировала на стрельбу в Страсбурге
Политика
05:04
«Трамп готовит блокировку Калининграда»
В мире
00:05
«Словно фея». В Сети высмеяли Трампа за монетку
В мире США
01:14
Меркель объявила решение по санкциям
В мире
01:33
Подайте на войну: зачем Порошенко едет в НАТО
В мире Статьи
03:58
Украина создала комиссию по подготовке претензии к РФ
Украина В мире
03:58
Мемориальную доску Солженицыну разбили после установки
Общество
00:59
Захарова попросила Госдеп прекратить истерику
Политика Войска
03:58
Кремль отреагировал на слова Порошенко о войне
Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение