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Петросян и Степаненко отказались сниматься вместе 

News.ru 1 час назад
Фото: ТАСС
Евгений Петросян и Елена Степаненко предпочитают не встречаться друг с другом. Бывшие супруги приняли участие в съемках «Голубого огонька» для телеканала Россия 1.
Евгений Петросян и Елена Степаненко продолжают делить совместно нажитое имущество. В ноябре пара оформила развод спустя почти тридцать лет брака: сохранить хорошие отношения не удалось. В окружении артистов знают, что они предпочитают не пересекаться друг с другом и уж точно не желают выходить вместе на сцену. По иронии судьбы, Степаненко и Петросян в один день приезжали в павильон «Мосфильма», где в течение недели снимали «Голубой огонёк». Долгие годы пара Петросяна и Степаненко неизменно становилась участниками новогодней ночи на разных телеканалах.
На площадке корреспонденту News.ru рассказали, что представители артистов настоятельно попросили развести их, то есть сделать так, чтобы им не пришлось столкнуться друг с другом в павильоне или по пути в гримёрку. Организаторам удалось выполнить просьбу юмористов.
Специально для новогодней ночи-2018 Евгений Петросян споёт дуэтом с Ольгой Бузовой. Их номер стал для съемочной группы самым сложным в постановочном плане. Для записи номера понадобилось дерево на сцене, на ветки которого усадили Петросяна и Бузову! В кадре и вне его телеведущие с удовольствием общались и шутили. Петросян припомнил, что участвует в «Голубом огоньке» практически с первых его выпусков — для Бузовой это дебют в программе.
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