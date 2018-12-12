Бывшая жена актера из «Бедной Насти» усомнилась в его отцовстве

Дмитрий Исаев не мечтал о том, чтобы стать актером, но с этой профессией он связал свою жизнь. Мужчина стал известен после того, как сыграл цесаревича Александра в сериале «Бедная Настя». Женат артист был несколько раз. Первая жена Ася Шибарова подарила ему двоих дочерей, но спустя время супруги мирно расстались.

Второй избранницей Исаева стала балерина Инна Гинкевич . Она прожила с ним пять лет и помогла побороть алкогольную зависимость. Однако позже актер понял, что не может жить вместе с такой сильной женщиной.

Как сложилась личная жизнь актеров «Бедной Насти»Вся страна внимательно следила за любовной историей молодого барона Владимира Корфа и крепостной сироты Анны. А что происходило в личной жизни актеров сериала «Бедная Настя»? Сейчас Дмитрий счастлив в браке с Оксаной Рожок. Она подарила ему сына Александра.

Ранее бывшая жена актера Гинкевич заявляла, что супруг оставил семью ради ее подруги Оксаны, но сам артист эту информацию опроверг. Он заверил, что все произошло иначе. Также он не планировали заводить общего ребенка с Оксаной, но потом Исаев ощутил радость отцовства. Гинкевич на днях стала героиней передачи «Судьба человека». Во время беседы с Борисом Корчевниковым она заявила, что сомневается в том, что Дмитрий является отцом маленького Саши.

«Это следующая программа про ДНК. Вот пригласите их и узнайте, чей это ребенок, какой ребенок. Я не могу говорить об этом», — пояснила Инна.

Она призналась, что сейчас в ее личной жизни все хорошо, но снова замуж женщина выходить не собирается. О расставании с Исаевым балерина вспоминает с улыбкой. По ее словам, однажды актер отправился развеяться в Санкт-Петербург и перед поездкой заявил, что им нужно расстаться. После этого Дмитрий вернулся домой и хотел помириться, но Гинкевич не дала ему такой возможности. После развода от своего первого мужа женщина узнала, что актер теперь живет вместе с ее подругой.