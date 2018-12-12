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Эвелину Бледанс раскритиковали поклонники 

WomanHit.ru 2 часа назад
Фото: соцсети
Артистка огорчилась, что ее фото в ванной среди экзотических растений собрало недостаточно «лайков»
Словно бы следуя примеру Анастасии Волочковой, 49-летняя Эвелина Бледанс опубликовала на своей странице откровенные фото с отдыха на Бали. Однако, в отличие от балерины, артистка сохранила интригу и прикрылась разными экзотическими растениями и фруктами. Напомним, что недавно Бледанс сообщила, что не смогла зачать третьего ребенка, и одна из туристических компаний для поправки здоровья подарила ей поездку на Бали вдвоем с сыном Семеном.
Пользуясь случаем, Эвелина опубликовала целую серию фотографий, где она в купальнике на побережье, а также в прекрасных интерьерах отеля, на фоне пальм и красивых цветов. Однако провокационное фото в ванной не оправдало надежд популярной блогерши.
«Поснулась, а у фотки в ванной такой яркой и манящей всего 3.200 лайков, — жалуется она (орфография и пунктуация автора сохранены, — прим. WomanHit.ru). — Так странно — я с ней так долго мучилась и мне кажется — каждая девочка хочет так полежать, а каждый мальчик к ней подлечь. Как думаете, почему не лайкали? Версия от подруги — бабы завидуют».
Судя по комментариям в «Инстаграме», причина не в зависти. Просто подписчики подозревают, что фруктами и листьями артистка прикрывает проблемные места. Рассматривая же ее фото в белом купальнике на берегу, все выражают восторги, за исключением тех, кто считает, что Бледанс выложила фото минимум десятилетней давности.
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