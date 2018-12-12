Группа Serebro сняла клип про Кокорина и Мамаева

В клипе три солистки группы читают рэп и пародируют ряд российских знаменитостей. Так, девушки напоили и накормили бургерами рэпера Фейса. Другого рэп-исполнителя, Элджея, при помощи шариков для пинг-понга они «вдохновили» на создание знаменитого образа — с белыми линзами в глазах. Лидера группы Little Big певицы и вовсе «обвинили» в краже знаменитого танца из клипа на песню Skibidi.

Также фронтвумен группы Serebro «спасли от тюрьмы» Кокорина и Мамаева. Играющие их актеры выпивают в клубе и, увидя азиата, приходят в ярость. В этот момент к ним подсаживаются певицы. Футболисты сосредотачивают свое внимание на них, благодаря чему было предотвращено избиение, из-за которого спортсмены с начала октября сидят в СИЗО