Поргина объяснила «веселье» на поминках Караченцова

Вдова актера Николая Караченцова Людмила Поргина кричала «Ура!» на поминках по скончавшемуся супругу, потому что верит в бога. Об этом она заявила Пятому каналу.

Караченцов скончался 26 октября в результате отказа почек на фоне рака легкого. 30-го в московском Доме актера состоялись поминки по Народному артисту РСФСР. На них Поргина пила исключительно брют и несколько раз выкрикнула фразу «Гип-гип ура!».

«Как же я могу не радоваться?» — удивляется она критике.

По ее словам, чужая смерть не радует только неверующих. Верующие же радуются переходу «в жизнь вечную, лучшую». Поргина подчеркнула, что ее радует, что Караченцов больше не испытывает боли, а «летает».

Также вдова отметила, что «Гип-гип ура!» — был «любимым криком» ее супруга. По ее словам, этим словам должна предшествовать фраза «Так нам за жизнь нашу яркую выпить пора».