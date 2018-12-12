Лещенко пришел на концерт в сопровождении врачей

Три дня назад стало известно о госпитализации Лещенко. Его концертный директор Олег Дмитриев объяснял, что Народный артист РСФСР почувствовал себя переутомленным и сам обратился в клинику.

«Все в порядке, все нормально. Все хорошо, прекрасно», — подчеркивал сам Лещенко два дня назад.

Концерт памяти Шаинского состоялся в тот же день. По словам Энтина, Лещенко приехал на мероприятие «из-под капельницы» в сопровождении двух врачей и при этом сам вел первое отделение концерта.

«Это было очень трогательно», — считает поэт.