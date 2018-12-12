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Лещенко пришел на концерт в сопровождении врачей 

Рамблер + ещё 1 1 час назад
Фото: РИА Новости
Певца Льва Лещенко сопровождали двое врачей на концерте памяти композитора Владимира Шаинского. Об этом «СтарХиту» рассказал поэт Юрий Энтин.
Три дня назад стало известно о госпитализации Лещенко. Его концертный директор Олег Дмитриев объяснял, что Народный артист РСФСР почувствовал себя переутомленным и сам обратился в клинику.
«Все в порядке, все нормально. Все хорошо, прекрасно», — подчеркивал сам Лещенко два дня назад.
Концерт памяти Шаинского состоялся в тот же день. По словам Энтина, Лещенко приехал на мероприятие «из-под капельницы» в сопровождении двух врачей и при этом сам вел первое отделение концерта.
«Это было очень трогательно», — считает поэт.
Концерт памяти композитора, скончавшегося в декабре прошлого года, прошел в Кремлевском дворце 10 декабря при поддержке Министерства культуры России и Культурного фонда Льва Лещенко.
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