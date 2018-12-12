Мария Максакова призналась, что муж её бил

Опальная певица Мария Максакова боится возвращаться в Россию, поэтому ведущая программы «Секрет на миллион» Лера Кудрявцева отправилась в Мюнхен. Разговор получился таким важным и откровенным, что его хватило на два выпуска. Во второй части Максакова раскрыла секрет своего фиктивного брака, рассказала о криминальном прошлом отца своих старших детей и призналась, кто запрещает ей видеться с сыном и дочерью.

В этот непростой период Марию могла бы поддержать мама, актриса Людмила Максакова , но мать и дочь сейчас даже не общаются. Отец Маши очень хотел, чтобы две его самые любимые женщины помирились, но когда его не стало, общение окончательно сошло на нет. Мать и дочь не виделись уже больше двух лет, бабушка никогда не держала на руках своего младшего внука Ваню. Однако против отношений Марии с Денисом Вороненковым Максакова поначалу не возражала.

— Денис мог обаять кого угодно, — вспоминает Маша. — Ему было совершенно невозможно противостоять. Поначалу у них с мамой сложились замечательные отношения, она была тамадой на нашей свадьбе.

Однако когда в отношении Дениса было возбуждено уголовное дело и супругам пришлось бежать на Украину, Людмила Максакова пересмотрела свои взгляды на этот союз, а потом и вовсе вычеркнула дочь из своей жизни. Журналисты писали, что когда Вороненкова застрелили в центре Киева, Людмила сухо сказала: «Туда ему и дорога».

— Такого цинизма не ожидал никто, — рассказывает Мария. — Этим бездарным высказыванием она разочаровала не только меня, но и половину поклонников. Люди остолбенели от такой реакции.

Я спросила Машу, скучает ли она по маме, и она честно ответила, что нет.

— По ней сейчас трудно скучать, — призналась певица. — По той маме, которую я когда-то знала — да, скучаю.

А вот по кому Маша искренне скучает, так это по отцу, которого уже нет в живых. Он тяжело болел несколько лет подряд, и однажды его сердце не выдержало. Отец Марии Максаковой умер в Юрмале, рядом с ним находился не близкий человек, а сиделка.

– Он был прекрасным человеком, но подкаблучником, — предельно откровенно говорит об отце Маша. — У него к маме была какая-то необъяснимая тяга.

На третий год совместной жизни Людмила Максакова объявила мужу, что хочет развода. А он так боялся ее потерять, что разрешил ей жить так, как они считает нужным, лишь бы она была рядом…

Брак с Максаковой был не первым в жизни Петера Игенбергса. От первой жены, Ульрики, у него подрастал сын Анди. У Людмилы Максаковой тоже уже был ребенок от первого брака — сын Максим. У самой Маши с Максимом разница семь лет, и отношения у них сразу не сложились.

Когда я была маленькая, он любил надо мной поиздеваться — отлупить, руки повыкручивать, — вспоминает Маша.

Сейчас Максим живет с семьей в Италии, фактически он в бегах — ему инкриминируется хищение десяти миллионов долларов. Однако Людмила Максакова нежно любит сына и готова простить ему все на свете.

Несмотря на то, что муж обожал Людмилу Максакову и позволял ей абсолютно все, однажды он все же влюбился в другую женщину… Его избранница была намного младше, она родила ему сына. Эрику сейчас шестнадцать лет, Маша очень нежно о нем отзывается.

Когда папа узнал, что у него будет сын, он рассказал мне об этом, но сказал не говорить маме, — вспоминает Мария. — И я двое суток убеждала его обо всем ей рассказать.

Долгих 17 лет Петер Игенбергс жил на две семьи и так и не решился уйти от Максаковой к молодой и красивой любовнице, подарившей ему сына. Законными супругами они так и не стали.

Не связывала себя узами брака с отцом своих старших детей и Мария Максакова, хотя и была в него очень искренне влюблена. Бизнесмен Владимир Тюрин увидел Марию в программе «Пока все дома» и решил во что бы то ни стало с ней познакомиться. Сказано — сделано. Четыре месяца Мария не отвечала на его ухаживания, а потом сдалась.

Он был очень романтичным и заботливым, — вспоминает Мария. — Я тогда даже не знала, что он сидел в тюрьме… А когда узнала, я ему только посочувствовала. И потом, у меня родился Илья, и я увидела в нем смысл своей жизни…

Однако Мария всегда была больше, чем просто мама — она хотела петь. Гражданский муж был не в восторге от того, что жена постоянно рвется из дома — он искренне полагал, что петь можно и на кухне.

Впрочем, себе Владимир Тюрин позволял все и всегда. В первый раз он был осужден еще несовершеннолетним — за изнасилование. Затем был осужден за кражу личного имущества и злостное хулиганство. В третий раз его осудили за развратные действия в отношении несовершеннолетних, вовлечение несовершеннолетних в преступную деятельность, незаконный сбыт и хранение порнографической продукции.

Неудивительно, что человек с таким прошлым неоднократно поднимал руку на любимую женщину.

Я его не боялась — наверное, поэтому и нравилась, — вспоминает Мария. — Я видела, что он не столько хочет меня убить, сколько может покалечить. И вот этого я боялась, да.

Мужа-тирана Мария терпела четыре года. За это время у нее родилась дочь Люся. Ребенка Владимир не хотел, но Мария делать аборт отказалась.

Сейчас оба ребенка живут с отцом — певица не виделась с ними уже два года. Мария признает, что Тюрин — хороший отец, и она относительно спокойна за сына и дочь.

Женским вниманием дети тоже не обделены — за ними присматривает помощница по хозяйству Зоя.

Зоя так хотела Люсю к себе привязать, что спала с ней в одной постели, — рассказывает Мария. — И ей это удалось. Годы пройдут, прежде чем дочь поймет, что Зоя все это время ею просто манипулировала. Такое сложно простить — она украла у меня дочь.

Несмотря на то, что Мария сейчас в разлуке со старшими детьми, она считает себя хорошей мамой. Впрочем, возвращаться в Россию она в ближайшее время не планирует.

Я уже привыкла к жизни в Киеве, у меня там друзья, работа — я задействована в нескольких постановках, — признается Мария. — Я хочу остаться на Украине навсегда.

Жизнь Марии бьет ключом — она востребована в профессии и готова к новым свершениям. Есть у ее новый и муж — Далхат Халаев, которого СМИ называют «мальчиком из Нальчика». Впрочем, брак у Марии и Далхата фиктивный — этот союз был нужен Марии, чтобы дистанционно решать юридические вопросы.

Я это называю деловым союзом, — объясняет Мария. — Одно время я подумывала с помощью Далхата продать свою московскую квартиру, но поняла, что это слишком опасная комбинация.

Жаль только, что поняла это Мария слишком поздно — Далхат уже успел натворить дел и теперь уверяет, что его крупно подставили…

Когда я протянула Маше конверт с секретом на миллион, я не знала, как она отреагирует. В конверте содержалась информация о том, почему Мария Максакова не планирует вернуться в Россию.

— Этот секрет я не готова раскрыть ни за какие деньги, — отрезала Мария и решительно сожгла конверт в пламени свечи.

Настаивать я, разумеется, не стала, но рассказала Маше, что однажды мне дали хороший совет: если не можешь заплакать — нужно поорать. Мария орать не стала — она запела, и сделала это так, что мы еще долго всей командой вспоминали этот удивительный импровизированный концерт…