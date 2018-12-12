Пожалеет об этом: отказавшейся от России Ротару предрекли печальную участь

Не стихает волна народного возмущения, которая поднялась после демарша Софии Ротару . Певица отказалась приезжать на выступление в Москву из-за введенного на Украине военного положения. Чем это обернется для артистки в долгосрочной перспективе выяснили "Дни.ру".

"София Ротару была поставлена перед выбором. И сделала она его в пользу семьи и своего бизнеса. И каждый из нас мог попасть в подобную ситуацию. Ротару она живет на Украине, там ее корни, недвижимость и бизнес. И ничего удивительного в том, что она выбрала свое, родное. Но скажу одно: певица закрыла себе дорогу в Россию, тут у нее уже ничего не получится. И позже она пожалеет об этом", — уверена таролог, ясновидящая Марианна Абравитова.

Гадалка считает, что Ротару буквально рвут на части. Ведь жила она там, кормилась здесь. "Россияне ее не поймут, все же она Народная Артистка Советского Союза. Причем, любит и ценит ее именно то, старшее поколение. Певица своими руками проложила борозду, стала чужой. София Михайловна больше не сможет зарабатывать в России и давать концерты. Масштаб ее фигуры сойдет на нет. Впереди ее ждут лишь местечковые выступления у себя на родине. Позже она конечно будет приезжать в Россию с визитами, но былую славу будет только вспоминать с большим сожалением", — предрекла Абравитова.

Напомним, ранее София Ротару отменила запланированное в Москве выступление на концерте "Песня года". Это решение она приняла после того, как президент Украины Петр Порошенко ввел в стране военное положение, воспользовавшись собственной провокацией с военными кораблями в Керченском проливе.

У российской публики эта позиция не нашла понимания, ведь, уверены поклонники творчества певицы, артист всегда должен быть выше политических разборок. Примечательно, что не оценили широту жеста и украинцы, которые привычно стали искать какой-то подвох. На родине Софию Ротару разнесли за то, что она не отказалась от российских гастролей раньше а также заподозрили в недостаточном патриотизме.