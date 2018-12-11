«Ну ты и шкура!» Нагиев взбешен поведением Шнура на «Голосе»

Музыкант Сергей Шнуров попытался навязать свои правила на проекте «Голос», отказавшись выбирать между своими подопечными. Ведущий программы Дмитрий Нагиев был так этим возмущен, что назвал Шнурова «шкурой».

Лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров саботировал съемки очередного выпуска телевизионного шоу «Голос». Музыкант отказался выбирать лучшую из двух участниц, переложив всю ответственность на своих коллег.

После выступления его подопечных Дарии Гроссман и Риты Крон , которые исполнили известную композицию Владимира Преснякова «Стюардесса по имени Жанна», Шнуров неожиданно сообщил, что не станет делать выбор.

Сперва зрители и другие наставники сочли, что музыкант так шутит, но он дал понять, что он говорил серьезно.

«Я оставляю обеих, такие мои правила. Мне не нравится ситуация выбора. Я — человек, постоянно уходящий от ответственности», — приводит слова Шнурова «Комсомольская правда».

Постоянный ведущий телепроекта Дмитрий Нагиев попытался образумить бунтующего наставника. «Миленький, не топи ты весь проект! Назови одно имя, а?» — сказал он.

Но Шнуров продолжал стоять на своем. Тогда к переговорам подключился его коллега, рэпер Баста ( Василий Вакуленко ).

«Сережа, может быть, вы сходите покурите, подумаете, а мы подождем?», — предложил он скандальному артисту. Однако тот, как «человек упертый» продолжил гнуть свою линию.

Шнуров выбежал на сцену, поднял руки обеих своих подопечных, после чего увел за кулисы. В назревающий скандал пришлось вмешаться главному продюсеру проекта Юрию Аксюте и Маурицу Бриету — представителю телекомпании Talpa, которая владеет правами на программу. Как выяснилось, он принимает участие в съемках шоу и внимательно следит за соблюдением правил.

Под таким натиском Шнуров решил самоустраниться. «Хорошо, тогда я отказываюсь брать на себя ответственность. И сейчас три наставника проголосуют за того, кто останется!» — заявил музыкант, чем вызвал бурю эмоций окружающих.

Ошеломленный происходящим ведущий Нагиев не смог скрыть своих эмоций. «Ну ты и шкура!» — бросает он забывшемуся Шнурову. Итогом разборок стало то, что Шнуров с коллегами все же оставил в проекте Дарию Гроссман.

Ранее музыкант побывал на шоу «Вечерний Ургант», где ведущий не удержался от того, чтобы спросить артиста о его четвертой женитьбе, состоявшейся вскоре после развода с Матильдой (Еленой Мозговой).

Ургант поинтересовался, хороший ли человек его новая супруга, на что Шнуров ответил: «Ну, видите, как я ее обнимаю, значит, хороший. Плохих я не обнимаю».

После чего ведущий иронично спросил, почему же они так долго тянули со свадьбой. Шнур шутку оценил и ничуть не смутившись ответил, что всегда готов и вообще очень любит свадьбы, «поэтому никогда не останавливается».

Ранее в сети распространялись слухи о том, что новая супруга Шнурова беременна, что могло стать причиной их столько скорой свадьбы. Предположения о беременности Ольги Абрамовой впервые высказал друг Сергея Стас Барецкий , он писал в своем инстаграме:

«Шнуров обладает бешеной харизмой, обаянием. Девушки на Шнура всегда вешались. Знаете, есть такие мужики: он валяется пьяный на лавке, но к нему все равно подойдет какая-нибудь женщина, обогреет, почистит, накормит. Ольга же привлекла его своим внутренним миром. Захотел бы, нашел себе няшу с большой попой или модельку с именем, но ему это не нужно. Я пока не уполномочен об этом говорить, но… Ольга готовит своему любимому сюрприз. А какой сюрприз может женщина преподнести мужчине?!» — предположил Барецкий.

Сам музыкант эти предположения опроверг циничным стихотворением в своем инстаграме:

«Прилетел, ты чудесна, как сон, // Как кредит, или даже аванс. // Бьются наши сердца в унисон. // И душа поет дивный романс. // Волны теплые бились о борт, // Ты прекрасна в туфлях Джимми Чу, // Я хочу от тебя… аборт, // Потому что детей не хочу».

Большинству подписчиков артиста этот стих не понравился, некоторые из них даже предположили, что именно нежелание иметь детей стало причиной развода музыканта с Матильдой.