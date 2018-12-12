Наталья Водянова сбежала из охваченного беспорядками Парижа в любимую Индию

36-летняя Наталья Водянова по-прежнему прекрасна и успешна. Мама пятерых детей находит время на их воспитание, на посещение светских мероприятий, на благотворительность. При этом рабочий график супермодели плотно расписан на несколько лет вперед. Наташа много снимается, принимает участие в показах. С детьми и мужем-бизнесменом Антуаном Арно она живет в Париже. Однако звезде приходится много путешествовать. На этой неделе из охваченной демонстрациями и протестами французской столицы модель сбежала в солнечную и мирную Индию . Водянова призналась, что это одна из самых любимых ее стран.

«Я снова в Индии. Глаза воссоединяются с душой. Платье дополняет соломенная шляпка», — поделилась Наталья

Модель поселилась в роскошной гостинице Taj Lake Palace города Удайпур в индийском штате Раджастхан. Она опубликовала фото из живописного внутреннего дворика с бассейнами и зеленью. Прекрасная шляпка и простенькое платье со вкусом сделали ее похожей на девочку-подростка. Кому-то фото напомнило кадр из викторианской эпохи, еще одна поклонница Натальи назвала ее тургеневской девушкой.

Модель также поинтересовалась у своих фолловеров, за что они любят Индию. Оказалось, что у каждого, кто побывал в этой стране, есть свое мнение.