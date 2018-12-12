36-летняя Наталья Водянова по-прежнему прекрасна и успешна. Мама пятерых детей находит время на их воспитание, на посещение светских мероприятий, на благотворительность. При этом рабочий график супермодели плотно расписан на несколько лет вперед. Наташа много снимается, принимает участие в показах. С детьми и мужем-бизнесменом Антуаном Арно она живет в Париже. Однако звезде приходится много путешествовать. На этой неделе из охваченной демонстрациями и протестами французской столицы модель сбежала в солнечную и мирную Индию. Водянова призналась, что это одна из самых любимых ее стран.
«Я снова в Индии. Глаза воссоединяются с душой. Платье дополняет соломенная шляпка», — поделилась Наталья
Модель поселилась в роскошной гостинице Taj Lake Palace города Удайпур в индийском штате Раджастхан. Она опубликовала фото из живописного внутреннего дворика с бассейнами и зеленью. Прекрасная шляпка и простенькое платье со вкусом сделали ее похожей на девочку-подростка. Кому-то фото напомнило кадр из викторианской эпохи, еще одна поклонница Натальи назвала ее тургеневской девушкой.
Модель также поинтересовалась у своих фолловеров, за что они любят Индию. Оказалось, что у каждого, кто побывал в этой стране, есть свое мнение.
«Нельзя объяснить! Иногда ужасаюсь от их мусора, пофигизма и медлительности… нНо эта природа, это спокойствие, отношение. Хочется вернуться туда снова и снова», «Индийская еда, танцы, архитектура, красивейшие наряды и одна из древнейших историй этого народа. Индию много за что стоит любить. Ну и конечно за вечный позитив её жителей», «Индия прекрасна своей естественностью. Она не подо что не подстраивается, а просто живет своей жизнью и восхищает невероятной природой», «Мне очень понравился Тадж Махал. И городской дворец в Удайпуре красивый, интересный», «Индия — особенная страна! Там сбывается все, о чем подумаешь. Обожаю Индию за ее яркость красок и ароматов… Специи, ткани, украшения, архитектура. Место вдохновения для творческих людей, ну и, конечно же, для ищущих», — написали подписчики Водяновой в Инстаграм.