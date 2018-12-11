Лазарев испугался за свою танцовщицу, прыгнувшую на шпагат

Это оказывается настолько неожиданным для певца, что он вздрагивает и меняется в лице в тот момент, когда девушка приземляется на пол. «Когда прыгнула Лиля, а заболело у меня», — подписал этот момент Лазарев.

Поклонников это видео позабавило. Многие написали, что Ляля молодец, и у нее классный шпагат. Также фанаты написали, что это говорит о высокой эмпатии Лазарева, который настолько чувствителен к своим танцорам. «И это правильно, что заболело, значит гармония между танцовщицей и боссом», — добавили в комментариях поклонники.