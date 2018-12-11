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Лазарев испугался за свою танцовщицу, прыгнувшую на шпагат 

Teleprogramma.pro 1 час назад
Фото: Instagram
Популярный российский певец Сергей Лазарев выложил в своем аккаунте Instagram видео, на котором запечатлен неудачный момент репетиции. Певец на видео говорит танцовщице: «шпагат». После этого она резко и неожиданно буквально прыгает на шпагат.
Это оказывается настолько неожиданным для певца, что он вздрагивает и меняется в лице в тот момент, когда девушка приземляется на пол. «Когда прыгнула Лиля, а заболело у меня», — подписал этот момент Лазарев.
Поклонников это видео позабавило. Многие написали, что Ляля молодец, и у нее классный шпагат. Также фанаты написали, что это говорит о высокой эмпатии Лазарева, который настолько чувствителен к своим танцорам. «И это правильно, что заболело, значит гармония между танцовщицей и боссом», — добавили в комментариях поклонники.
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