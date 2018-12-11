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Беременная Меган Маркл нарушила этикет 

News.ru 36 минут назад
Фото: globallookpress.com
Появление Меган Маркл на премии Fashion Awards -2018, поощряющей лучших дизайнеров года, стало приятным сюрпризом. Герцогиня Сассекса не афишировала свой визит.
Беременная Меган Маркл ведёт активный образ жизни и старается не пропускать не только протокольных публичных мероприятий, но и светских. На минувшей премии Fashion Awards -2018 о выходе герцогини на сцену знали только организаторы. Супруга принца Гарри вручила премию дизайнеру Клэр Уэйт Келлер, которая создала эскиз её свадебного платья. Келлер, креативный директор дома Givenchy, отмечала позже, что будущая герцогиня изначально чётко знала, чего хочет. На выходе подвенечное платье получилось лаконичным и женственным. Без критики, впрочем, не обошлось и ряд пользователей посчитали, что наряд сидел на невесте не лучшим образом, а слишком плотная ткань якобы некрасиво топорщилась.
В любом случае Меган Маркл осталась довольна получившимся результатом — она с удовольствием вручила награду Клэр Келлер. Кроме того, Маркл вновь появилась на мероприятии в бархатном платье марки Givenchy. Герцогиня выглядела полной сил и не скупилась на комплименты в адрес героев вечера.
Пользователи обратили внимание на другую деталь: беременная супруга принца выбрала темный лак для ногтей, хотя этикет предписывает членам королевской семьи использовать нюдовые оттенки для маникюра. Для Меган Маркл подобные нарушения этикета давно стали привычными, отмечают британцы.
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