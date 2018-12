Шнуров попал на обложку Playboy

Декабрьский номер русской версии журнала Playboy вышел с мужчиной на обложке — музыкантом Сергеем Шнуровым. Обложка была показана в инстаграме издания.

На ней лидер группы «Ленинград» запечатлен в смокинге, а его руки в таком положении, будто расстегивают пуговицы на рубашке. При этом над названием Playboy появились слова How to be — то есть «Как стать плейбоем».

Номер журнала со Шнуровым на обложке в Playboy называют «специальным» и «коллекционным» гидом по мужскому стилю жизни.

Playboy

Кроме появления на обложке Playboy Шнуров стал еще и приглашенным редактором этого номера. В этом качестве он объяснит читателям, «что нужно знать, иметь, уметь и делать, чтобы стать плейбоем».

«Любой поступок мужчины — мужской», — процитировало издание одно из «знаний» Шнурова.

Внутри декабрьского номера также есть фотосессия с фронтменом «Ленинграда». На большей части снимков он позирует в том же смокинге, а на одном — в желтых клетчатых брюках и сером пальто поверх голого торса.