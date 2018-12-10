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Раскрыто имя первого рэпера на новогоднем «огоньке» на Первом 

Рамблер 32 минуты назад
Фото: РИА Новости
СМИ узнали имя одного из рэп-исполнителей, который выступил на новогоднем «огоньке» на Первом канале.
Согласно информации «Российской газеты», в съемках новогодней программы уже принял участие Василий Вакуленко (Баста), который является одним из наставников в проекте Первого канала «Голос».
Ранее генеральный продюсер канала Константин Эрнст сообщил, что планирует пригласить рэперов для участия в съемках новогоднего «огонька», однако не стал называть конкретных имен.
Идею участия рэперов в новогодних программах на ТВ раскритиковал ведущий рэп-баттлов Versus Александр Тимарцев (Ресторатор), назвав ее «зашкварной историей».
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