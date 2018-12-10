Раскрыто имя первого рэпера на новогоднем «огоньке» на Первом

СМИ узнали имя одного из рэп-исполнителей, который выступил на новогоднем «огоньке» на Первом канале.

Согласно информации «Российской газеты», в съемках новогодней программы уже принял участие Василий Вакуленко (Баста), который является одним из наставников в проекте Первого канала «Голос».

Ранее генеральный продюсер канала Константин Эрнст сообщил, что планирует пригласить рэперов для участия в съемках новогоднего «огонька», однако не стал называть конкретных имен.

Идею участия рэперов в новогодних программах на ТВ раскритиковал ведущий рэп-баттлов Versus Александр Тимарцев (Ресторатор), назвав ее «зашкварной историей».