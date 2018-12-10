Ефремов отреагировал на скандал в клинике

Ефремов опроверг сообщения о скандале в московской больнице

Актёр Михаил Ефремов опроверг сообщения СМИ о конфликте с сотрудниками одной из клиник в Москве

По словам артиста, никакой экстренной ситуации не возникало, а на территорию клиники его пропустили без преград.

«Никаких инцидентов не было. И то, что нас не пускали, это бред», — цитирует телеканал «Звезда» Ефремова.

Он также отметил, что речь идёт об абсолютно «стандартных физиопроцедурах планового характера».

«Всё у нас хорошо, всё в порядке», — указал он.

Как информирует телеканал, ранее в СМИ появились данные, что Ефремов якобы устроил скандал в одной из клиник столицы, куда он привёз на лечение свою мать Аллу Покровскую

Отмечалось, что актёр якобы устроил инцидент, не сумев сразу выехать с парковки.

В марте в сети выразили недовольство поведением Ефремова на спектакле «Не становись чужим» во время гастролей в Самаре.

Сам актёр после инцидента подчёркивал, что речь шла о «сложной пьесе для самарского зрителя».