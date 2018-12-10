Директор Лещенко: артиста сломил напряженный график

Концертный директор российского эстрадного певца Льва Лещенко Олег Дмитриев рассказал о состоянии здоровья артиста и в чем была причина госпитализации.

Дмитриев сообщил, что здоровье Льва Валерьяновича было ослаблено в связи с напряженным концертным графиком. По словам директора, незадолго до выступления, перед которым Лещенко почувствовал себя плохо, он прилетел из Тюмени , где тоже был проведен концерт.

«Мы были — туда и обратно — в Тюмени, он отработал очень хороший концерт. Вернулись — тут же, с самолета, на Поклонную Гору. И что-то он плохо себя почувствовал. Заехал к своему врачу на консультацию — вовремя заехал. Что-то ему дали, положили (в больницу — прим. ред.). Мне врач говорит: «Переутомление?». Я говорю: «Да. Мы, конечно, устали», — приводит слова Олега Дмитриева «Пятый канал».

Однако в настоящее время состояние здоровье народного артиста не вызывает опасений. Он уже выписан и во всю готовится к концерту, который состоится 10 декабря.

«Лев Валерьянович не щадит себя и работе отдает всего себя с открытым сердцем. Он боец и он мужчина, понимаете? Таких людей, как он, мало. Поэтому на концерт сегодня он едет. А как он себя внутри чувствует — это знает только он», — сказал Дмитриев.

Ранее стало известно о том, что Лев Лещенко был экстренно госпитализирован прямо с выступления. Позже певец сообщил, что в больницу его положили только в качестве профилактической меры.

«Успокойте, пожалуйста, зрителей и слушателей. Спокойно говорите: Лещенко был, Лещенко есть, Лещенко всегда будет», — заявил Дмитриев.

Лев Валерьянович Лещенко родился 1 февраля 1942 года в Москве. Его отец был кадровым офицером и ветераном Великой Отечественной войны. Мать певца умерла, когда ему был всего один год.

Детские годы будущего народного артиста прошли в Сокольниках, где он занимался в хоре Дома пионеров, ходил на секцию плавания, кружок художественного слова и духовой оркестр. Хормейстер убедил его бросить все кружки и всерьез заняться пением, выступая на школьной сцене с песнями Леонида Утесова , которые были очень популярны в то время.

В 1959 году Лещенко окончил школу и поступил в Большой театр, где год служил рабочим сцены. С 1960 по 1961 год он работал слесарем-сборщиком на Заводе точных измерительных приборов.

Воинскую службу Лещенко прошел в танковых войсках в составе Группы советских войск в Германии. В январе 1962 года командованием части он был направлен в ансамбль песни и пляски и стал в нем солистом.

В 1964 году Лев Лещенко поступил в ГИТИС и с этого же года стал трудиться в Москонцерте в стажерской группе Театра оперетты, во время летних каникул гастролируя с концертными бригадами по СССР.

В 1969 году артиста приняли в труппу Московского театра оперетты. В марте 1970 года он стал лауреатом IV Всесоюзного конкурса артистов эстрады.

В 1975 году на праздновании 30-летия Победы в Великой Отечественной войне Лещенко впервые исполнил песню «День Победы». Эту песню певец считает одним из главных своих достижений.

Ольга Арефьева и Катя Лель. Более 10 лет Лев Валерьянович преподавал в Российской академии музыки имени Гнесиных. Среди его учеников такие известные артисты, как Марина Хлебникова

В 2013 году певец вошел в общественный совет при Министерстве обороны РФ . В 2015 году Лещенко были присвоены звания: Заслуженный артист Приднестровья и Народный артист Республики Северная Осетия-Алания.

Также он награжден орденами Дружбы народов в 1980 году и «Знак Почета» в 1985. Он был получил орден «За заслуги перед Отечеством» IV в 2002 году, III в 2007 и II степеней в 2012.