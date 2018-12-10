Ефремов устроил скандал в клинике

По информации телеканала, причиной госпитализации стали боли в спине. Сейчас актриса находится в неврологическом отделении.

Как сообщает РЕН ТВ, в больницу Покровскую привез сын, актер Михаил Ефремов . На КПП клиники Ефремов устроил скандал из-за того, что ему пришлось долго ждать разрешения на въезд.

Алла Покровская родилась в 1937 году, окончила Школу-студию МХАТ, 45 лет проработала в театре «Современник», в 2004 году перешла в труппу МХТ имени Чехова. С 1979 года преподает в Школе-студии МХАТ и ее зарубежных филиалах — в Кембридже и в университете Карнеги — Меллон в Питтсбурге.