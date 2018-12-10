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Ефремов устроил скандал в клинике 

Рамблер + ещё 1 1 час назад
Народная артистка РСФСР Алла Покровская госпитализирована в одну из московских клиник, сообщает РЕН ТВ.
По информации телеканала, причиной госпитализации стали боли в спине. Сейчас актриса находится в неврологическом отделении.
Как сообщает РЕН ТВ, в больницу Покровскую привез сын, актер Михаил Ефремов. На КПП клиники Ефремов устроил скандал из-за того, что ему пришлось долго ждать разрешения на въезд.
Ефремов отреагировал на предложение лишить его звания
Алла Покровская родилась в 1937 году, окончила Школу-студию МХАТ, 45 лет проработала в театре «Современник», в 2004 году перешла в труппу МХТ имени Чехова. С 1979 года преподает в Школе-студии МХАТ и ее зарубежных филиалах — в Кембридже и в университете Карнеги — Меллон в Питтсбурге.
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