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Табаков распек известных актеров за бегство из России 

Дни.ру 11 часов назад
23-летний артист высказался на тему эмиграции из страны коллег. У Павла Табакова к этому неоднозначное отношение.
Актер театра и кино рассказал, что как-то раз обсуждал эту тему с Филиппом Янковским. Павел вспомнил, как тот сказал, что в России у него могила отца.
"И у меня здесь похоронен отец. Как показывает практика, у всех коллег, которые куда-то ездят, кроме Ольги Куриленко, она много снимается, все сыграют роль и возвращаются обратно", — цитирует сына режиссера Олега Табакова "Вокруг ТВ". По его словам, знаменитости возвращаются на Родину не от хорошей жизни.
Табаков-младший признался, что ему очень нравится работать в театре и разговаривать на своем языке. При этом он немного пофантазировал. "Если жить и не работать, то можно было бы подумать про Лондон, мне он очень импонирует", — поделился Павел.
Также артист высказался о партнерах по площадке и сцене. По словам Павла, для него в партнере главное — профессионализм. Например, Табакову не нравится, когда коллеги стесняются раздеться перед камерой.
"Надо было другую стезю выбирать в таком случае. Либо не соглашайся на такие роли…", — считает актер. По его мнению, такие люди создают лишние проблемы партнерам и создателям проекта.
Напомним, актер и режиссер Олег Табаков умер 12 марта этого года в возрасте 82 лет из-за онкологического заболевания. Его похоронили 15 марта на Новодевичьем кладбище в Москве.
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