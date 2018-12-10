Табаков распек известных актеров за бегство из России

23-летний артист высказался на тему эмиграции из страны коллег. У Павла Табакова к этому неоднозначное отношение.

Актер театра и кино рассказал, что как-то раз обсуждал эту тему с Филиппом Янковским . Павел вспомнил, как тот сказал, что в России у него могила отца.

"И у меня здесь похоронен отец. Как показывает практика, у всех коллег, которые куда-то ездят, кроме Ольги Куриленко, она много снимается, все сыграют роль и возвращаются обратно", — цитирует сына режиссера Олега Табакова "Вокруг ТВ". По его словам, знаменитости возвращаются на Родину не от хорошей жизни.

Табаков-младший признался, что ему очень нравится работать в театре и разговаривать на своем языке. При этом он немного пофантазировал. "Если жить и не работать, то можно было бы подумать про Лондон, мне он очень импонирует", — поделился Павел.

Также артист высказался о партнерах по площадке и сцене. По словам Павла, для него в партнере главное — профессионализм. Например, Табакову не нравится, когда коллеги стесняются раздеться перед камерой.

"Надо было другую стезю выбирать в таком случае. Либо не соглашайся на такие роли…", — считает актер. По его мнению, такие люди создают лишние проблемы партнерам и создателям проекта.

Напомним, актер и режиссер Олег Табаков умер 12 марта этого года в возрасте 82 лет из-за онкологического заболевания. Его похоронили 15 марта на Новодевичьем кладбище в Москве.