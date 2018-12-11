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В Сети обвинили Орбакайте в «развращении молодежи» 

Рамблер + ещё 1 51 минуту назад
Фото: РИА Новости
Интернет-пользователи обратили внимание на концертный номер Кристины Орбакайте, в котором появляются дрэг-квин (мужчины-артисты, использующие женские образы). Пользователи назвали это «развратом» и сравнили певицу с Ольгой Бузовой.
По данным 78.ru, номер под песню «Пьяная вишня» был показан на сольном концерте певицы в концертном зале «Октябрьский» в Санкт-Петербурге.
«Она же [Орбакайте] обещала свалить в Америку и что всё ни как. У всех у них одно, развратить молодёшь России. Ну а мы все сами виноваты что своими деньгами даём им эту возможность», — написал @grechishnikov64 (орфография и пунктуация авторов здесь и далее сохранены).
«Вся в маму, распутство на первом месте, жила бы на новой Родине в Германии, вторая Бузова, бездарь, идиоты и слушают», — возмутилась @afqanka111.
Пользовательница @Nataliia_che заявила, что мать Орбакайте, певица Алла Пугачева «вывела на сцену сексменьшинства», но ее дочь «пошла дальше».
«И это Питер! Это Октябрьский?! Какое позорище, далекое от понятия культуры!» — заявила @XggJErrAaLUz8Gu.
«Новое дно в нашей эстраде пробито», — написал @lavrov_roman.
Поклонники Орбакайте вступились за певицу, отметив, что россиянам «проще навешивать ярлыки, чем принимать людей такими, какие они есть».
«Молодец! Правильно все сделала я ждала чего-то такого озорного. Кристина уникальная артистка и уж имеет право на сцене играть», — подчеркнула @tatianapogodina79034166.
Ранее Орбакайте уже критиковали за клип на песню «Зимняя вишня». Певица опубликовала в Instagram отрывок из видео. В ролике снялась актриса Настасья Самбурская. По сюжету клипа она танцует с дрэг-квин, а затем попадает в тюрьму. Подписчики артистки назвали видео странным и сравнили его с последними клипами Филиппа Киркорова.
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