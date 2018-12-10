Прохор Шаляпин привел Виталину Цымбалюк-Романовскую в Кремлевский дворец

Выпускник «Фабрики звезд» Прохор Шаляпин вместе с Виталиной Цымбалюк-Романовской побывал на вручении наград музыкальной премии «Виктория-2018».

Певец Прохор Шаляпин и экс-супруга актера Армена Джигарханяна пианистка Виталина Цымбалюк-Романовская стали все чаще появляться вместе на публике. Общественность не сомневается, что артист сделает избраннице предложении руки и сердца. Однако сама Виталина заявила, что с Прохором ее связывают только дружеские отношения. На этом настаивает и сам певец.

Для выхода в свет Виталина Цымбалюк-Романовская выбрала платье в пол золотистого оттенка, расшитое мерцающими пайетками, дополнив свой образ серебряными туфельками и сумочкой-клатч. Прохор Шаляпин отдал предпочтение черному костюму, белой сорочке и бабочке. Примерив лаковые ботинки. Пара охотно позировала на красной дорожке, делясь впечатлениями о мероприятии. В фойе Кремлевского дворца певец едва не столкнулся с экс-возлюбленной Анной Калашниковой, которая пришла на музыкальную премию, выбрав платье того же оттенка, что и Виталина Цымбалюк-Романовская. Однако наряд модели отличался фасоном: Калашникова предпочитает платья со шлейфом и красивой линией декольте.