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Прохор Шаляпин привел Виталину Цымбалюк-Романовскую в Кремлевский дворец 

Teleprogramma.pro + ещё 1 2 часа назад
Фото: Instagram
Выпускник «Фабрики звезд» Прохор Шаляпин вместе с Виталиной Цымбалюк-Романовской побывал на вручении наград музыкальной премии «Виктория-2018».
Певец Прохор Шаляпин и экс-супруга актера Армена Джигарханяна пианистка Виталина Цымбалюк-Романовская стали все чаще появляться вместе на публике. Общественность не сомневается, что артист сделает избраннице предложении руки и сердца. Однако сама Виталина заявила, что с Прохором ее связывают только дружеские отношения. На этом настаивает и сам певец.
Буквально на днях Прохор Шаляпин и его спутница появилась на вручении наград Российской национальной музыкальной премии «Виктория-2018». Светское мероприятие состоялось в пятницу, 7 декабря в Государственном Кремлевском дворце. Среди приглашенных были замечены: Кристина Орбакайте, Ани Лорак, Полина Гагарина, Филипп Киркоров, Ирина Круг, Анна Калашникова, Денис Клявер, Валерия, Гоша Куценко, Александр Ревва, Зара, Александр Панайотов, Егор Крид, Баста, Леонид Агутин и многие другие.
Для выхода в свет Виталина Цымбалюк-Романовская выбрала платье в пол золотистого оттенка, расшитое мерцающими пайетками, дополнив свой образ серебряными туфельками и сумочкой-клатч. Прохор Шаляпин отдал предпочтение черному костюму, белой сорочке и бабочке. Примерив лаковые ботинки. Пара охотно позировала на красной дорожке, делясь впечатлениями о мероприятии. В фойе Кремлевского дворца певец едва не столкнулся с экс-возлюбленной Анной Калашниковой, которая пришла на музыкальную премию, выбрав платье того же оттенка, что и Виталина Цымбалюк-Романовская. Однако наряд модели отличался фасоном: Калашникова предпочитает платья со шлейфом и красивой линией декольте.
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