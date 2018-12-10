Нагиева заметили на частной вечеринке в Новокузнецке

Несколько российских звезд пригласила на свой день рождения новокузнечанка.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Андрей (@belikov. a. o) 8 Дек 2018 в 7:55 PST Пользователи Instagram заметили сразу у нескольких пользователей Instagram селфи с Дмитрием Нагиевым, которые были сделаны, судя по всему, на частной вечеринке. Все фото были опубликованы новокузнечанами, жителями сибирского города. Предположительно, Нагиев был званным гостем на дне рождения местной жительницы.

Некоторые гости указали, что фото было сделано на работе, но один из пользователей сети под фото с Нагиевым написали, что это был «день рождения сестренки».