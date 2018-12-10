Несколько российских звезд пригласила на свой день рождения новокузнечанка.
Пользователи Instagram заметили сразу у нескольких пользователей Instagram селфи с Дмитрием Нагиевым, которые были сделаны, судя по всему, на частной вечеринке. Все фото были опубликованы новокузнечанами, жителями сибирского города. Предположительно, Нагиев был званным гостем на дне рождения местной жительницы.
Некоторые гости указали, что фото было сделано на работе, но один из пользователей сети под фото с Нагиевым написали, что это был «день рождения сестренки».
Сам актер никаких снимков с этого мероприятия выкладывать не стал. Кроме того, на той же вечеринке гости делали фото с музыкантом Домиником Джокером, который тоже, скорее всего, выступал для гостей в этот вечер. Были ли другие приглашенные знаменитости, неизвестно. Отметим, что новокузнецкие бизнесмены часто приглашают на корпоративы и закрытые праздники российских и даже мировых знаменитостей.