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Жена Малинина сорвала выступление Зарубиной 

Рамблер 1 час назад
Фото: globallookpress.com
Издание «Дни.ру» сообщает, что выступление певицы, бывшей жены Александра Малинина Ольги Зарубиной на концерте памяти Владимира Шаинского отменили из-за требований нынешней супруги Малинина.
Об этом изданию рассказали неназванные сотрудники «Первого канала», снимающие концерт.
«Позвонила Эмма Малинина. Кричала, что ее муж Александр Малинин не появится в Кремле, если в концерте будет участвовать Зарубина», — заявил один из собеседников «Дней.ру».
Информацию об отмене выступления изданию подтвердила сама Зарубина. Она заявила, что была первой исполнительницей песен Шаинского «Кукла» и «Небо детства», а «вышвырнувший ее из концерта» человек песен этого композитора в репертуаре не имел.
Зарубина рассказала, что пять лет назад ее выступление на концерте в честь Шаинского вырезали из эфира «по настоянию все той же Эммы Малининой».
Зарубина и Малинин были женаты в 1983-1985 годах. Эмма Малинина вышла замуж за певца в 1990 году.
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