Жена Малинина сорвала выступление Зарубиной

Об этом изданию рассказали неназванные сотрудники «Первого канала», снимающие концерт.

«Позвонила Эмма Малинина. Кричала, что ее муж Александр Малинин не появится в Кремле, если в концерте будет участвовать Зарубина», — заявил один из собеседников «Дней.ру».

Информацию об отмене выступления изданию подтвердила сама Зарубина. Она заявила, что была первой исполнительницей песен Шаинского «Кукла» и «Небо детства», а «вышвырнувший ее из концерта» человек песен этого композитора в репертуаре не имел.

Зарубина рассказала, что пять лет назад ее выступление на концерте в честь Шаинского вырезали из эфира «по настоянию все той же Эммы Малининой».

Зарубина и Малинин были женаты в 1983-1985 годах. Эмма Малинина вышла замуж за певца в 1990 году.