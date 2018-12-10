Станислав Садальский назвал немецкого полицейского негодяем и фашистом

Актер рассказал историю, которая приключилась с ним в Берлине.

Известный актер Станислав Садальский угодил в неприятную историю, когда находился в Берлине. О курьезном случае он рассказал в социальных сетях, сопроводив пост ненормативной лексикой. В один из дней он стоял около незнакомого автомобиля на тротуаре. В это время к нему подъехал полицейский. Страж правопорядка предложил Садальскому убрать машину, думая, что это его автомобиль. На это актер сказал, что машина никому не мешает.

Полицейский слез с мотоцикла и молча выписал Садальскому штраф в сто евро. Квитанцию он засунул под дворник. Это завело Садальского, и он сказал полицейскому, что тот негодяй. Коп, по словам Садальского, оторвал еще одну квитанцию и молча засунул под дворник. Садальский продолжил пререкание и назвал полицейского фашистом.

Как признается актер, так продолжалась минут 15. Наконец, у копа кончились квитанции, он сел на мотоцикл и уехал. Садальский молча пошел в другую сторону. Ему было без разницы. Машина была не его, а какого-то немца.