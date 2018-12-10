Волочкова заявила о приставаниях «олигарха из трущоб»

Волочкова рассказала, что Марченко начал приставать к ней два года назад после ее концерта в Краснодаре , но она его «интеллигентно послала». Несколько месяцев назад они снова встретились. Предприниматель пообещал поддержать ее благотворительный тур по краснодарским станицам в обмен на рекламу его фирмы.

Балерина заявила, что выполнила свои обязательства, а он ее подвел.

«Когда я вернулась в Москву [после тура — прим.ред.], Марченко начал закидывать меня смс-ками личного характера (и закидывает по сей день), предлагая интим», — сказала Волочкова.

Она предоставила «КП» скриншот переписки с предпринимателем. В одном из сообщений сказано, что он хочет Волочкову, в другом оказалась картинка с таким текстом: «Решил подойти к сексу творчески, сделал все своими руками».

Балерина добавила, что после знакомства Марченко прислал ей цветы, а она отправила ему в ответ видео, в котором сказала «спасибо» за букет. Это видео мужчина позже «слил» на один из каналов.

«У него нет чести и достоинства. А этого «олигарха из трущоб» ещё записали в герои-любовники», — возмутилась балерина.

Ранее Волочковой приписывали романы с певцом Николаем Басковым и уроженцем Чечни по имени Малик. Женщина, которая назвалась его «гражданской женой», заявила, что Малик познакомился с Волочковой в спа-салоне, где он работает начальником охраны. Она утверждала, что опознала его по носкам и ремню на фото в Instagram балерины.

Сама Волочкова заявила, что с Басковым ее связывает многолетняя дружба. Также она подчеркнула, что ее новый спутник не имеет отношения к службам секьюрити, не работает охранником и никогда не был женат. Волочкова пообещала подписчикам, что они очень удивятся, когда она назовет его имя.