На экс-участника «ДОМа-2» подадут в суд за оскорбления

Жительница Москвы планирует засудить бывшего участника «ДОМа-2» Антона Гусева за то, что он публично высмеял её формы в своём аккаунте в Instagram. Фото было сделано в одном из столичных фитнесс-центров и подписано «оскорбительным», как считает женщина, комментарием, сообщает Starhit

Фото Елены, сидящей на велотренажёре, Гусев снабдил фразой: «Когда ничего не знаешь про детокс». Так называется популярное сегодня направление в диетологии по очищению организма. И хотя лица женщины на фотографии не видно, клиентка тренажёрного зала уверяет, что публикация задела её честь и достоинство.

Я обратилась с жалобой в клуб. Хотела просто им сообщить о таком неуважении со стороны члена клуба, чтобы они приняли соответствующие меры. Но сотрудники клуба меня просто добавили в черный список. Моему шоку не было предела. Поеду разрывать контракт с клубом и к юристу, — цитирует слова оскорбленной женщины Starhit.

После того как Антон Гусев покинул «ДОМ-2», молодой человек начал активно заниматься сетевым бизнесом, а также консультировать всех желающих по вопросам тренировок и питания. Гусев рекламирует услуги Instagram, где в том числе выставляет своё накачанное тело, как пример для подражания.

По информации Starhit, скандальное фото экс-звезда телешоу из своего аккаунта уже удалил. Впрочем Елена успела сделать скрины публикации и уже передала их юристам для составления судебного иска.