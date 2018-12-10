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Дизайнер Гоша Рубчинский ответил на обвинения о домогательствах к подростку 

BFM.RU 1 час назад
Фото: Instagram
Модный российский дизайнер Гоша Рубчинкий опроверг обвинения в домогательствах к 16-летнему молодому человеку. Рубчинский утверждает, что в переписке речь шла о том, чтобы подросток сфотографировался в ванной для кастинга, сообщает Русская служба BBC.
8 декабря в Интернете была выложена переписка 16-летнего Яна Силфверлинга и Рубчинского. Дизайнер просил у молодого человека фотографии, в том числе он просил его сфотографироваться в ванной.
В переписке Силфверлинг называет Рубчинского своим кумиром. Однако, по его словам, он выложил в сеть переписку, чтобы люди знали, что дизайнеру «нельзя доверять».
После этого команда Рубчинского прокомментировала случившееся, заявив, что переписка реальная, однако она была частью кастинг-процесса. «Рубчинский рассматривал подростка как модель для будущего лукбука и хотел получить от него фотографии, которые затем сможет показать остальной команде дизайнера», говорится в сообщении.
В заявлении отмечается, что Рубчинский предложил подростку сфотографироваться в ванной, потому что тот был дома не один, а с родителями. Представители дизайнера утверждают, что скриншоты переписки были видоизменены, а впоследствии Силфверлинг крайне настойчиво требовал ответа о результате кастинга, и Рубчинский его заблокировал.
Гоша Рубчинский — 34-летний дизайнер из Москвы. На сегодняшний день — один из самых известных россиян в мире моды. Его одежду носят российские и голливудские звезды. Рубчинский использует в своих коллекциях кириллицу, его одежда вдохновлена российской уличной культурой.
Дизайнер использует в лукбуках и показах непрофессиональных моделей. Он работал со многими известными мировыми брендами, в том числе Adidas и Burberry.
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