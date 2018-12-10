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Массовая драка произошла на «Супердискотеке 90-х»

Алексей Панин попал в аварию 

News.ru + ещё 5 36 минут назад
Фото: News.ru
Актёр Алексей Панин попал в аварию в центре Москвы. Инцидент произошёл на улице Подвойского, где столкнулись два такси, в которые потом въехал Mercedes, пассажиром которого был артист.
От резкого торможения Панин получил травму головы. На место аварии прибыла скорая, актёр отказался от госпитализации, сообщили News. ruисточники в экстренных службах российской столицы.
Обстоятельства ДТП выясняются.
Как сообщал News.ru, ранее Алексей Панин был привлечён к административной ответственностиза курение в самолёте. Инцидент произошёл 1 декабря на борту лайнера, летевшего из Стамбула в Москву. После инцидента актёр заявил, что «не в курсе такой информации» и посоветовал российской прессе обратить внимание на более серьёзные вещи.
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