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Массовая драка произошла на «Супердискотеке 90-х»
Массовая драка произошла на «Супердискотеке 90-х»

«Надоели слухи!». Петросян рассказал о связи с Бузовой 

Russianshowbiz.info 48 минут назад
Фото: РИА Новости
Только-только улеглись страсти по поводу развода Евгения Петросяна и Елены Степаненко с разделом имущества, а бесстрашный юморист уже показал подписчикам Instagram новую девушку. Поклонники были поражены. В довершение интриги сатирик сообщил, что ему надоели слухи, и в новогоднюю ночь на канала «Россия» телезрители узнают всю правду.
Пост сопровождается фото, на котором Евгений в элегантном ярко-желтом пиджаке стоит среди праздничного антуража под ручку с Ольгой Бузовой в наряде сказочной принцессы. По словам артиста, он «публикует все как есть».
Хейтеры тут же принялись обсуждать Ольгу и спорить, кто она — трудяга или бездарная интриганка.
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