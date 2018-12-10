«Надоели слухи!». Петросян рассказал о связи с Бузовой

Пост сопровождается фото, на котором Евгений в элегантном ярко-желтом пиджаке стоит среди праздничного антуража под ручку с Ольгой Бузовой в наряде сказочной принцессы. По словам артиста, он «публикует все как есть».

Хейтеры тут же принялись обсуждать Ольгу и спорить, кто она — трудяга или бездарная интриганка.