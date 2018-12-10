Только-только улеглись страсти по поводу развода Евгения Петросяна и Елены Степаненко с разделом имущества, а бесстрашный юморист уже показал подписчикам Instagram новую девушку. Поклонники были поражены. В довершение интриги сатирик сообщил, что ему надоели слухи, и в новогоднюю ночь на канала «Россия» телезрители узнают всю правду.
Пост сопровождается фото, на котором Евгений в элегантном ярко-желтом пиджаке стоит среди праздничного антуража под ручку с Ольгой Бузовой в наряде сказочной принцессы. По словам артиста, он «публикует все как есть».
Хейтеры тут же принялись обсуждать Ольгу и спорить, кто она — трудяга или бездарная интриганка.