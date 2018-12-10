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В аэропорту Петербурга задержали музыканта группы Animal ДжаZ 

РИА Новости + ещё 7 1 час назад
Фото: РИА Новости
Барабанщика российской рок-группы Animal ДжаZ Сергея Кивина задержали в аэропорту Пулково по подозрению в попытке нелегально перевезти через границу сумму, превышающую максимально допустимую к вывозу в наличных средствах, сообщила РИА Новости официальный представитель группы Мария Минина.
По словам представителя группы, сотрудник таможни разрешил вход в таможенную зону с этими деньгами, музыкант предупредил, что ему понадобится выйти из зоны после сдачи багажа, чтобы дойти до банкомата и внести наличные на карту, однако потом он был задержан.
Минина уточнила, что Кивин уже дома, группа ищет юриста для дальнейшего разбирательства.
Комментарием правоохранительных органов РИА Новости к настоящему моменту не располагает.
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