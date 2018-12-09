В Москве обокрали телеведущую Ольгу Белову

Телеведущую Ольгу Белову обокрали в Москве . Воры унесли ее сумку из «Мерседеса», который она припарковала у своего дома на пересечении улицы Супруна и Ленинградского проспекта, сообщает «МК».

Телеведущая вернулась с работы в районе пяти часов вечера на своем автомобиле. Вечером она вышла за продуктами в соседний магазин и обнаружила, что заднее левое стекло автомобиля разбито.

Из салона, с заднего сиденья пропала сумка, с которой она ходит заниматься фитнесом, в которой была спортивная форма ведущей и кроссовки. Ущерб оценен в 10 тысяч рублей.