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В Москве обокрали телеведущую Ольгу Белову 

Рамблер 1 час назад
Фото: кадр из видео
Телеведущую Ольгу Белову обокрали в Москве. Воры унесли ее сумку из «Мерседеса», который она припарковала у своего дома на пересечении улицы Супруна и Ленинградского проспекта, сообщает «МК».
Телеведущая вернулась с работы в районе пяти часов вечера на своем автомобиле. Вечером она вышла за продуктами в соседний магазин и обнаружила, что заднее левое стекло автомобиля разбито.
Из салона, с заднего сиденья пропала сумка, с которой она ходит заниматься фитнесом, в которой была спортивная форма ведущей и кроссовки. Ущерб оценен в 10 тысяч рублей.
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