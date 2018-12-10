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«Не потянул»: Порнозвезда Беркова бросила актера Стоянова 

Дни.ру + ещё 3 1 час назад
Актер Андрей Стоянов рассказал о том, что его бросил жена, звезда фильмов для взрослых и бывшая участница телепроекта "Дом-2" Елена Беркова. Мужчина признался, что очень тяжело переживает развод.
Для звезды порно Елены Берковой брак с актером Андреем Стояновым стал уже пятым по счету. Тогда многие считали, что привыкшая менять мужчин как перчатки красотка быстро устанет и от этих отношений, однако видя счастливых новобрачных предпочитали помалкивать. Тем не менее, вместе они смогли прожить около года.
"Мы с Леной развелись", — цитирует StarHit Стоянова.
При этом актер винит в произошедшем именно себя.
"Со слов супруги, ей было со мной невыносимо. Видимо, я тяжелый человек, закоренелый холостяк. Видит бог, очень старался! Сделал семью самым главным в жизни, поставил на первое место, заботился о ней. Но не потянул", — заметил он.
Он признался, что расставание далось ему крайне тяжело, несмотря на их с супругой очевидную несовместимость.
"Я думал, это навсегда. Да, мы абсолютно разные. У нас полярные вкусы в музыке и кино. Но то, что нас объединяло, намного сильнее. Не только секс. Теперь каждый раз боюсь услышать самый больной вопрос: "Где Лена?" Во мне преобладают пустота и одиночество. Но надо все пережить!", — заключил актер.
Елена Беркова вышла замуж за Андрея Стоянова в 2017 году. Ее первым мужем еще в 200 году стал некий Альберт, о котором кроме имени широкой общественности ничего не известно. Этот брак продержался три года. Уже в 2005 году красотка пошла под венец с бизнесменом Владимиром Химченко. На развод пара подала спустя два года.
Всего лишь год продержался в браке с Еленой Берковой стриптизер Иван Бельков. Узаконили отношения они в 2008 году. От него у порнозвезды родилась дочь. Четвертым возлюбленным для Берковой стал Владимир Савро. Узаконить свои отношения с ним она не успела — мужчина пропал без вести.
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