Директор Лещенко назвал причину его госпитализации

По его словам, Лещенко стало плохо из-за переутомления.

"— Мы были — туда и обратно — в Тюмени, он отработал очень хороший концерт. Вернулись — тут же, с самолета, на Поклонную Гору. И что-то он плохо себя почувствовал. Заехал к своему врачу на консультацию — вовремя заехал. Что-то ему дали, положили (в больницу. — "Газета.Ru"). Мне врач говорит: "Переутомление?", — сказал Дмитриев.

Он добавил, что сейчас здоровью певца ничего не угрожает.

"Так что успокойте, пожалуйста, зрителей и слушателей. Спокойно говорите: Лещенко был, Лещенко есть, Лещенко всегда будет", — заключил Дмитриев.

Ранее Лев Лещенко прокомментировал свою госпитализацию.