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Директор Лещенко назвал причину его госпитализации 

Газета.Ru 1 час назад
Концертный директор певца Льва Лещенко Олег Дмитриев прокомментировал госпитализацию артиста. Об этом сообщает "Пятый канал".
Лещенко рассказал о своем состоянии
По его словам, Лещенко стало плохо из-за переутомления.
"— Мы были — туда и обратно — в Тюмени, он отработал очень хороший концерт. Вернулись — тут же, с самолета, на Поклонную Гору. И что-то он плохо себя почувствовал. Заехал к своему врачу на консультацию — вовремя заехал. Что-то ему дали, положили (в больницу. — "Газета.Ru"). Мне врач говорит: "Переутомление?", — сказал Дмитриев.
Он добавил, что сейчас здоровью певца ничего не угрожает.
"Так что успокойте, пожалуйста, зрителей и слушателей. Спокойно говорите: Лещенко был, Лещенко есть, Лещенко всегда будет", — заключил Дмитриев.
Ранее Лев Лещенко прокомментировал свою госпитализацию.
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