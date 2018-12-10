Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
К РФ обратились с просьбой после угроз покинуть Совет Европы
К РФ обратились с просьбой после угроз покинуть Совет Европы

Федосеева-Шукшина призналась, что уделяла своим дочерям мало внимания 

Teleprogramma.pro + ещё 5 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Кроме того, актриса вспомнила о своей старшей дочери Анастасии, с которой не общалась 40 лет.
Имя известной советской и российской актрисы Лидии Федосеевой-Шукшиной не сходит с новостных лент отечественных СМИ. И дело не только в вызвавшем резонанс замужестве с продюсером Бари Алибасовым. Продолжается эпопея с питерской квартирой, которую актриса подарила своей внучке, а та без разрешения звездной бабушки продала ее. В программе «Новые русские сенсации» звезда кино рассказала об отношениях со своими родственниками.
По словам артистки, новость о продаже питерского имущества она узнала из СМИ и очень расстроилась по этому поводу. Ведь это были не просто квадратные метры, но и памятные и важные для нее вещи. А вот супруг Федосеевой-Шукшиной добавил, что его жена очень сильно плакала и поверить не могла, что ее внучка так смогла поступить.
Усугубляется же ситуация еще тем, что после произошедшего наследница и бабушка так и не поговорили, телефон Анна постоянно оказывается отключенным. Но и это еще не все. Как выяснилось, на Анну оформлена еще одна квартира в Финляндии. Однако ее названная дочь Вера потребовала внести в документацию соответствующие изменения, когда ей стало известно о поступке внучки актрисы.
В целом же, Лидия Федосеева-Шукшина была вынуждена признать, что большая занятость в работе, видимо, стала причиной того, что актриса слишком мало времени уделяла своим дочерям. Вспомнила звезда и о своей первой дочери Анастасии Ворониной-Франсишку, которая родилась в первом браке. С ней Федосеева-Шукшина не разговаривала 40 лет.
Кстати, увидев запись программы и узнав о положении своей матери, Анастасия обратилась к актрисе, отметив, что им нужно встретиться и поговорить.
Teleprogramma.pro: последние новости
Зарубиной после звонка Эммы Малининой не позволили выступить на концерте памяти Шаинского Шаляпин подарил экс-супруге Джигарханяна золотой браслет с бриллиантами Савичева могла отменить концерт в Кургане из-за расставания в Максимом Фадеевым
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
К РФ обратились с просьбой после угроз покинуть Совет Европы25
В Киеве поставили ультиматум Константинополю
Дружбы Украины с Россией больше не будет490
«Когда ты наконец умрешь?»41
Украина обвинила Россию в блокировании 104 судов67
Видео
06:54
Стали известны показания изнасилованной дознавательницы
Происшествия
01:57
Завидный холостяк: Петросян проведет Новый год с Бузовой
Шоу-бизнес Статьи
00:44
Россиянка печатала евро на принтере и ходила за покупками
Криминал Происшествия
05:30
Дружбы Украины с Россией больше не будет
Украина В мире
03:29
«Когда ты наконец умрешь?»
Общество Статьи
03:10
Конец сладкой жизни: учителей и врачей лишат подарков
Общество Статьи
02:43
Нарышкин рассказал об эвакуации дипломатов РФ
Политика
00:22
Аэропорт «Домодедово» купил боевую машину
Армия Оружие
03:49
В Донбасс прибыли иностранные наемники
В мире Украина
01:01
Песков объяснил согласование переговоров Путина
Политика Ближний Восток
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение