Федосеева-Шукшина призналась, что уделяла своим дочерям мало внимания

Кроме того, актриса вспомнила о своей старшей дочери Анастасии, с которой не общалась 40 лет.

Имя известной советской и российской актрисы Лидии Федосеевой-Шукшиной не сходит с новостных лент отечественных СМИ. И дело не только в вызвавшем резонанс замужестве с продюсером Бари Алибасовым. Продолжается эпопея с питерской квартирой, которую актриса подарила своей внучке, а та без разрешения звездной бабушки продала ее. В программе «Новые русские сенсации» звезда кино рассказала об отношениях со своими родственниками.

По словам артистки, новость о продаже питерского имущества она узнала из СМИ и очень расстроилась по этому поводу. Ведь это были не просто квадратные метры, но и памятные и важные для нее вещи. А вот супруг Федосеевой-Шукшиной добавил, что его жена очень сильно плакала и поверить не могла, что ее внучка так смогла поступить.

Усугубляется же ситуация еще тем, что после произошедшего наследница и бабушка так и не поговорили, телефон Анна постоянно оказывается отключенным. Но и это еще не все. Как выяснилось, на Анну оформлена еще одна квартира в Финляндии. Однако ее названная дочь Вера потребовала внести в документацию соответствующие изменения, когда ей стало известно о поступке внучки актрисы.

В целом же, Лидия Федосеева-Шукшина была вынуждена признать, что большая занятость в работе, видимо, стала причиной того, что актриса слишком мало времени уделяла своим дочерям. Вспомнила звезда и о своей первой дочери Анастасии Ворониной-Франсишку, которая родилась в первом браке. С ней Федосеева-Шукшина не разговаривала 40 лет.

Кстати, увидев запись программы и узнав о положении своей матери, Анастасия обратилась к актрисе, отметив, что им нужно встретиться и поговорить.