Актёр из «Возвращения Мухтара» умер от рака

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Умер сыгравший в «Возвращении Мухтара» актер Тарас Мельничук 

Рамблер + ещё 25 22 часа назад
В Киеве скончался 27-летний актер Тарас Мельничук. Как сообщает официальный сайт Министерства культуры Украины, Он умер 8 декабря, причиной смерти стало онкологическое заболевание — острый миелоидный лейкоз (рак крови). По данным украинских СМИ, актер болел с осени 2015 года. Он прошел несколько курсов лечения на родине, в Белоруссии и Израиле. В поддержку Мельничука его коллеги сыграли несколько благотворительных спектаклей. В 2016 году ему удалось вернуться на сцену, болезнь отступила.
Четыре дня назад он написал на своей странице в в Facebook, что его выписали домой для «восстановления показателей крови», однако его состояние ухудшилось. Мельничук окончил Киевский национальный университет театра, кино и телевидения имени Карпенко-Карого. Играл в Киевском академическом театре юного зрителя на Липках. Российскому зрителю известен по ролям в сериалах «Возвращение Мухтара», «Первая мировая» и «Сны».
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