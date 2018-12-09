Актёр из «Возвращения Мухтара» умер от рака

Умер сыгравший в «Возвращении Мухтара» актер Тарас Мельничук

В Киеве скончался 27-летний актер Тарас Мельничук . Как сообщает официальный сайт Министерства культуры Украины , Он умер 8 декабря, причиной смерти стало онкологическое заболевание — острый миелоидный лейкоз (рак крови). По данным украинских СМИ, актер болел с осени 2015 года. Он прошел несколько курсов лечения на родине, в Белоруссии и Израиле. В поддержку Мельничука его коллеги сыграли несколько благотворительных спектаклей. В 2016 году ему удалось вернуться на сцену, болезнь отступила.

Четыре дня назад он написал на своей странице в в Facebook, что его выписали домой для «восстановления показателей крови», однако его состояние ухудшилось. Мельничук окончил Киевский национальный университет театра, кино и телевидения имени Карпенко-Карого. Играл в Киевском академическом театре юного зрителя на Липках. Российскому зрителю известен по ролям в сериалах «Возвращение Мухтара», «Первая мировая» и «Сны».