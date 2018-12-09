Лещенко рассказал о своем состоянии

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Лещенко рассказал о своем самочувствии после госпитализации 

Рамблер + ещё 25 1 час назад
Певец Лев Лещенко, об экстренной госпитализации которого сообщили СМИ, рассказал, что чувствует себя неплохо. По его словам, речь идет всего лишь об обследовании, сообщает радиостанция «Говорит Москва».
Лещенко госпитализировали с концерта
Лещенко также поделился своими ближайшими планами:10 декабря он собирается посетить концерт памяти Владимира Шаинского.
«Всё в порядке. Это обследование. Завтра буду на концерте Шаинского», — сказал он.
Ранее стало известно о госпитализации Льва Лещенко. На скорой его увезли из московского концертного зала «Мир», где проходил финал Всероссийского конкурса «На Благо Мира».
Певцу стало плохо за кулисами, и ему вызвали скорую помощь.
Позже сам Лещенко заявил, что госпитализация перед финалом была запланирована.
«Профилактику делают. Все нормально. Ничего серьёзного нет. Выступление моё не было сорвано», — сказал он.
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