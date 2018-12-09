Лещенко рассказал о своем состоянии

Лещенко рассказал о своем самочувствии после госпитализации

Певец Лев Лещенко , об экстренной госпитализации которого сообщили СМИ, рассказал, что чувствует себя неплохо. По его словам, речь идет всего лишь об обследовании, сообщает радиостанция «Говорит Москва»

Лещенко также поделился своими ближайшими планами:10 декабря он собирается посетить концерт памяти Владимира Шаинского

«Всё в порядке. Это обследование. Завтра буду на концерте Шаинского», — сказал он.

Ранее стало известно о госпитализации Льва Лещенко. На скорой его увезли из московского концертного зала «Мир», где проходил финал Всероссийского конкурса «На Благо Мира».

Певцу стало плохо за кулисами, и ему вызвали скорую помощь.

Позже сам Лещенко заявил, что госпитализация перед финалом была запланирована.