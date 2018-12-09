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Лещенко выписали из больницы 

Рамблер + ещё 81 9 декабря 2018
Лев Лещенко выписался из больницы и планирует в ближайшее время вернуться к работе. Со дня его госпитализации прошло всего два дня. Артисту намного лучше, сообщает Starhit.
Народный артист попал в больницу в минувшую субботу прямо с концертной площадки всероссийского фестиваля «На благо мира», куда приехал сразу по возвращению из Тюмени.
«Он отработал очень хороший концерт. Вернулись — тут же, с самолета, на Поклонную Гору. И что-то он плохо себя почувствовал», — цитирует Starhit слова концертного директора Лещенко.
Медики поставили 76-летнему певцу диагноз «переутомление». Сначала его состояние оценивалось «критическое», однако вскоре Лев Валерьянович успокоил поклонников, заявив, что «ничего серьёзного нет» и, что «не пришлось даже отменять выступление».
Речь идёт о грядущем появлении Лещенко на концерте в Кремле памяти Владимира Шаинского. Народный артист уверяет, что несмотря на неважное самочувствие не собирается менять рабочий график.
Известно, что Лещенко привык следить за своим здоровьем. Особое внимание певец уделяет физкультуре: зарядка, беговая дорожка, прогулки на свежем воздухе. Также тщательно артист подходит к выбору питания: старается ограничивать приёмы пищи, избегать мучного, жирного и сладкого. Хотя признаётся, что никогда не был противником вкусной еды.
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