Актриса Бирюкова рассказала о борьбе с раком

48-летняя Елена Бирюкова , знакомая зрителю по популярному комедийному сериалу «Саша+Маша», рассказала об онкологическом заболевании. Более десяти лет назад у актрисы был диагностирован рак яичников, пишет «Российская газета»

Вначале, по ее собственному признанию, она впала в тяжелую депрессию. Однако затем смогла собраться и побороть недуг.

«Нужно понимать, что никакой истерикой и переживаниями ничего не изменишь: нужно стремиться что-то делать», — рассказала она, отметив, что тот период жизни оказался для крайне сложным еще и из-за отношений с любимым мужчиной., который ее не поддержал.

Театральный режиссер Алексей Литвин , с которым у актрисы общая дочь Александра, в критический момент уехал в другой город ставить спектакль.

Вскоре они расстались.