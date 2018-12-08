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Сотни россиян застряли на китайском острове
Сотни россиян застряли на китайском острове

Актриса Бирюкова рассказала о борьбе с раком 

Рамблер 1 час назад
Фото: РИА Новости
48-летняя Елена Бирюкова, знакомая зрителю по популярному комедийному сериалу «Саша+Маша», рассказала об онкологическом заболевании. Более десяти лет назад у актрисы был диагностирован рак яичников, пишет «Российская газета».
Вначале, по ее собственному признанию, она впала в тяжелую депрессию. Однако затем смогла собраться и побороть недуг.
«Нужно понимать, что никакой истерикой и переживаниями ничего не изменишь: нужно стремиться что-то делать», — рассказала она, отметив, что тот период жизни оказался для крайне сложным еще и из-за отношений с любимым мужчиной., который ее не поддержал.
Театральный режиссер Алексей Литвин, с которым у актрисы общая дочь Александра, в критический момент уехал в другой город ставить спектакль.
Вскоре они расстались.
Через некоторое время Бирюкова познакомилась со своим третьим мужем Ильей Хорошиловым, который в свое время был женат на ее подруге актрисе Екатерине Климовой. В 2012-м у них родилась дочь Аглая. Именно третий гражданский муж актрисы оказался тем человеком, с которым она хочет обвенчаться.
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