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Сотни россиян застряли на китайском острове
Сотни россиян застряли на китайском острове

«Алчные сволочи»: Шукшина устроила разборки с затравленным Малаховым 

Дни.ру 3 часа назад
Фото: Кадр youtube.com
Недавно актриса Мария Шукшина объявила крестовый поход против против популярной программы телеканала "Россия 1" и лично Андрея Малахова. Артистка продолжает отчитываться об успехах в этом деле перед своими поклонниками.
Шукшина опубликовала новый обличительный пост про скандальную программу Андрея Малахова "Прямой эфир". Артистка подписала петицию с требованием закрыть ток-шоу за то, что в нем "порочат честь и достоинство приличных людей".
Шукшина заявила, что собирается бороться до конца. Она не остановится, пока передачу не снимут с эфира.
Актриса отметила, что ее инициатива не прошла незамеченной и многие россияне с ней солидарны. "Единственная надежда на то, что они просто алчные сволочи. Хуже, если они сознательно превращают общество в деградирующую массу", — процитировала в своем Instagram Шукшина одного из недовольных граждан.
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