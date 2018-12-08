«Алчные сволочи»: Шукшина устроила разборки с затравленным Малаховым

Недавно актриса Мария Шукшина объявила крестовый поход против против популярной программы телеканала "Россия 1" и лично Андрея Малахова . Артистка продолжает отчитываться об успехах в этом деле перед своими поклонниками.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ Maria Shukshina (@shukshina_maria) 6 Дек 2018 в 6:55 PST Шукшина опубликовала новый обличительный пост про скандальную программу Андрея Малахова "Прямой эфир". Артистка подписала петицию с требованием закрыть ток-шоу за то, что в нем "порочат честь и достоинство приличных людей".

Шукшина заявила, что собирается бороться до конца. Она не остановится, пока передачу не снимут с эфира.

Актриса отметила, что ее инициатива не прошла незамеченной и многие россияне с ней солидарны. "Единственная надежда на то, что они просто алчные сволочи. Хуже, если они сознательно превращают общество в деградирующую массу", — процитировала в своем Instagram Шукшина одного из недовольных граждан.