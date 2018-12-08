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Анастасия Денисова шокировала фанатов 

Russianshowbiz.info 3 часа назад
Фото: Russianshowbiz.info
Анастасию Денисову все привыкли видеть красавицей с формами. Но недавно она разместила в своем паблике Instagram фото, которое буквально «рвет шаблоны». Актриса позирует в коротком платьице с цветочном принтом. Ее фигура безупречно стройна.
По словам Денисовой, с ней периодически случаются подобные метаморфозы, которые она считает приключениями. Когда теледива сама смотрит на «худое» фото, у нее возникает ощущение, что все здорово, правильно, но на снимке — не она.
Поклонники заверили, что Денисова прекрасна в любом весе, а одинаковые модели-«копирки» скучны и тривиальны. Актрису назвали шикарной и очаровательной.
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