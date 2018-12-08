Анастасия Денисова шокировала фанатов

Анастасию Денисову все привыкли видеть красавицей с формами. Но недавно она разместила в своем паблике Instagram фото, которое буквально «рвет шаблоны». Актриса позирует в коротком платьице с цветочном принтом. Ее фигура безупречно стройна.

По словам Денисовой, с ней периодически случаются подобные метаморфозы, которые она считает приключениями. Когда теледива сама смотрит на «худое» фото, у нее возникает ощущение, что все здорово, правильно, но на снимке — не она.

Поклонники заверили, что Денисова прекрасна в любом весе, а одинаковые модели-«копирки» скучны и тривиальны. Актрису назвали шикарной и очаровательной.