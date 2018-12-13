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Дочь Успенской показала откровенные фото 

Рамблер + ещё 11 1 час назад
Фото: Instagram
Дочь Любови Успенской Татьяна Плаксина опубликовала в Instagram серию снимков, на которых она запечатлена полуобнаженной и измазанной красками.
Девушка написала, что на ее коже «затанцевали все цвета Иерусалима».
Некоторые интернет-пользователи раскритиковали дочь певицы за «жуткие подмышки».
«А что с подмыхами?» — возмутилась @prynnatasha.
«Какие жуткие волосатые подмышки.бррр», — написала @vera.zubareva.
«Крышку видать снесло окончательно!» — добавила @toma0301.
Многие подписчики поддержали девушку, отметив, что на фотографиях видна ее естественная красота, а критикам посоветовали «следить за своими крышками».
Ранее Успенская опубликовала в Instagram видео, на котором она бреет дочь наголо, чтобы «освободить ее от прошлого». Певица отметила, что после двух сложных операций они переоценили значение истинной красоты.
Успенская рассказала, что ее 29-летняя дочь сломала челюсть с двух сторон. Ее неудачно прооперировали, и певица отвезла дочь на лечение в Швейцарию. Девушке пришлось вырывать зубы и вырезать десну из-за начавшегося абсцесса. В итоге она лишилась пяти зубов — двух верхних и трех нижних.
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