Дочь Успенской показала откровенные фото

Дочь Любови Успенской Татьяна Плаксина опубликовала в Instagram серию снимков, на которых она запечатлена полуобнаженной и измазанной красками.

Девушка написала, что на ее коже «затанцевали все цвета Иерусалима ».

Некоторые интернет-пользователи раскритиковали дочь певицы за «жуткие подмышки».

«А что с подмыхами?» — возмутилась @prynnatasha.

«Какие жуткие волосатые подмышки.бррр», — написала @vera.zubareva.

«Крышку видать снесло окончательно!» — добавила @toma0301.

Многие подписчики поддержали девушку, отметив, что на фотографиях видна ее естественная красота, а критикам посоветовали «следить за своими крышками».

Ранее Успенская опубликовала в Instagram видео, на котором она бреет дочь наголо, чтобы «освободить ее от прошлого». Певица отметила, что после двух сложных операций они переоценили значение истинной красоты.

Успенская рассказала, что ее 29-летняя дочь сломала челюсть с двух сторон. Ее неудачно прооперировали, и певица отвезла дочь на лечение в Швейцарию. Девушке пришлось вырывать зубы и вырезать десну из-за начавшегося абсцесса. В итоге она лишилась пяти зубов — двух верхних и трех нижних.