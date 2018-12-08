«Прикован к инвалидному креслу». Звезда «Дома-2» о Серове

Серов отменил концерт в Подмосковье

Сейчас он передвигается в инвалидном кресле.

«Александр Серов должен был выступить с презентацией нового альбома «Рыцарские песни о легендарной любви». Однако в связи с болезнью артиста концерт 8 декабря отменен. Переносов не будет», — сказали в спортцентре.

О состоянии здоровья певца в телешоу на федеральном канале заявила экс-возлюбленная Серова, бывшая участница «Дома-2» Дарья Друзьяк. Она сообщила, что у певца, которого она обвиняет в изнасиловании, сломана нога.

С ним она встретилась 5 декабря в красногорском суде. Серов со своей стороны обвинил Друзьяк в краже около 300 тыс. руб.