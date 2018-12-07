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Спасенная Розенбаумом девушка рассказала о случившемся 

Рамблер 28 минут назад
Фото: ТАСС
Пассажирка самолета Москва-Симферополь, которой музыкант Александр Розенбаум оказал медицинскую помощь, поделились своей версией случившегося на борту.
В интервью «Известиям» девушка рассказала, что живет с пороком сердца и ей желательно избегать стрессовых ситуаций. Однако перед полетом ей пришлось менять билеты и из-за этого она перенервничала. На борту ей удалось немного успокоиться, но через 40 минут полета пилот объявил, что самолет попал в зону турбулентности, и у нее «пошла вторая волна стресса».
Розенбаум спас девушку в самолете
Девушка потеряла сознание и не помнит момента, когда к ней подошел Александр Розенбаум. Только после того как ей стало лучше, она поняла, что перед ней находится знаменитый артист.
По словам пассажирки, Розенбаум вел себя очень профессионально, все его действия были точны и выверены. Он не только привел ее в чувства, но и был рядом до самого прилета, успокаивал и контролировал ее самочувствие.
Ранее Александр Розенбаум, комментируя этот инцидент, заявил, что не понимает поднявшейся вокруг него шумихи. По словам артиста, бить в колокола и писать в газетах надо в тех случаях, когда врач или фельдшер прошли мимо человека, нуждающегося в помощи.
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