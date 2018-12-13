Жену Шнурова заподозрили в урезании зарплат «Ленинграду»

По словам собеседника издания, новая супруга «завладела доверием» Шнурова, попросила его в два раза урезать зарплаты некоторым членам коллектива, а других вообще уволить.

«Она ему говорит: «Зачем тебе десять музыкантов? И зачем ты им столько платишь?» — заявил источник «КП».

Собеседник издания предположил, что Шнуров «серьезно влюблен», поэтому дал жене «полный карт-бланш». Он отметил, что музыканты «Ленинграда» получали за один концерт по 1500 евро (почти 113 тысяч рублей).

Экс-участник «Ленинграда» Стас Барецкий усомнился в том, что Абрамова вмешивается в дела Шнурова. По его мнению, музыкант сам мог пустить этот слух, чтобы его обсуждали в прессе.

В конце мая Шнуров рассказал, что они с женой Матильдой приняли решение развестись. В октябре СМИ сообщили, что 45-летний музыкант женился в четвертый раз — на дочери бизнесмена, 27-летней Ольге Абрамовой.