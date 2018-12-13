Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Жену Шнурова заподозрили в урезании зарплат «Ленинграду» 

Рамблер + ещё 21 3 часа назад
Фото: globallookpress.com
Жена музыканта Сергея Шнурова Ольга Абрамова занялась финансовыми делами группы «Ленинград» и сама начала выдавать коллективу зарплату. Об этом пишет «Комсомольская правда» со ссылкой на осведомленный источник.
По словам собеседника издания, новая супруга «завладела доверием» Шнурова, попросила его в два раза урезать зарплаты некоторым членам коллектива, а других вообще уволить.
«Она ему говорит: «Зачем тебе десять музыкантов? И зачем ты им столько платишь?» — заявил источник «КП».
Собеседник издания предположил, что Шнуров «серьезно влюблен», поэтому дал жене «полный карт-бланш». Он отметил, что музыканты «Ленинграда» получали за один концерт по 1500 евро (почти 113 тысяч рублей).
Экс-участник «Ленинграда» Стас Барецкий усомнился в том, что Абрамова вмешивается в дела Шнурова. По его мнению, музыкант сам мог пустить этот слух, чтобы его обсуждали в прессе.
В конце мая Шнуров рассказал, что они с женой Матильдой приняли решение развестись. В октябре СМИ сообщили, что 45-летний музыкант женился в четвертый раз — на дочери бизнесмена, 27-летней Ольге Абрамовой.
Комментарии2
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Пока вы спали: Россияне выводят наличные с карт68
Макрону объявят вотум недоверия476
Оружие ядерного апокалипсиса возвращается13
Российский спецназ получил «супероружие»2
Подайте на войну: зачем Порошенко едет в НАТО138
Видео
08:26
Захваченный украинский моряк озвучил требования
В мире Украина
03:26
Россия отреагировала на стрельбу в Страсбурге
Политика
01:00
Пока вы спали: Россияне выводят наличные с карт
Общество
05:04
«Трамп готовит блокировку Калининграда»
В мире
00:58
Детский «Хор Светлакова» спародировал «Ибицу»
Шоу-бизнес
00:44
Бойня в Назрани: боевики уничтожены ответным огнем
Происшествия Кавказ
00:57
Джигурда выиграл суд у белорусского казино
Шоу-бизнес Другое
00:47
Макрону объявят вотум недоверия
В мире
09:32
Российский спецназ получил «супероружие»
Оружие Армия
03:17
Москву засыплет снегом
Погода Новости Москвы
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение