Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Шнуров рассказал о четвертой жене 

Деловая газета «Взгляд» + ещё 5 2 часа назад
Фото: Instagram
Лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров на шоу «Вечерний Ургант» в эфире Первого канала подтвердил, что снова женился.
Ведущий программы Иван Ургант поздравил музыканта со свадьбой, попросив рассказать о жене, лица которой на фото в аккаунте Instagram Шнурова не видно, передает Ura.ru.
«Хороший человек?» — поинтересовался Ургант. «Видите, как я ее обнимаю, значит хороший. Плохих я не обнимаю», — ответил Шнуров.
Ургант также обратил внимание на то, что Шнуров не стал «тянуть» с регистрацией нового брака после развода с прежней женой. Лидер «Ленинграда» заметил, что «всегда готов».
«Вообще люблю свадьбы, поэтому никогда не останавливаюсь», — подчеркнул Шнуров.
По информации СМИ, новой избранницей и четвертой женой Шнурова могла стать дочь бывшего руководителя службы безопасности УГМК Валерия Абрамова — 27-летняя Ольга Абрамова. Свадьба произошла спустя два месяца после развода музыканта с Матильдой (Еленой Мозговой), с которой они прожили 11 лет.
Лидер «Ленинграда» объяснил причину развода с супругой в стихах. В августе сообщалось, что они поделили имущество.
Деловая газета «Взгляд»: последние новости
Вдова режиссера Гайдая объяснила климаксом заявление Варлей о домогательствах Розенбаум сделал искусственное дыхание пассажирке самолета Скончался актер сериалов «Универ» и «След»
Комментарии1
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
ФСБ озвучила цель провокации Украины в Крыму181
Политическое будущее Макрона уничтожили83
«Нас обстреляли российские оккупанты»420
Раскрыты детали задержания украинских моряков в Крыму3
Москва припомнила США массовые убийства в Сирии7
Видео
05:35
Москва припомнила США массовые убийства в Сирии
В мире Ближний Восток
00:48
России пытаются приписать «захват» еще одной страны
Европа Армия
00:38
На Киевском вокзале в Москве случилось короткое замыкание
Происшествия
04:17
Политическое будущее Макрона уничтожили
Европа В мире
Шнуров рассказал о четвертой жене
Шоу-бизнес
01:53
Трагедия на рэп-концерте: шестеро погибших
Происшествия Статьи
26:08
Российский майонез привел к скандалу в Грузии
В мире
22:01
Украине предсказали раздел между Москвой и Берлином
В мире Украина
01:21
Лавров жестко ответил США
Политика Другое
04:07
Над независимостью Русской церкви нависла угроза
Общество Конфликты
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение