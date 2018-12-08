Шнуров рассказал о четвертой жене

Ведущий программы Иван Ургант поздравил музыканта со свадьбой, попросив рассказать о жене, лица которой на фото в аккаунте Instagram Шнурова не видно, передает Ura.ru.

«Хороший человек?» — поинтересовался Ургант. «Видите, как я ее обнимаю, значит хороший. Плохих я не обнимаю», — ответил Шнуров.

Ургант также обратил внимание на то, что Шнуров не стал «тянуть» с регистрацией нового брака после развода с прежней женой. Лидер «Ленинграда» заметил, что «всегда готов».

«Вообще люблю свадьбы, поэтому никогда не останавливаюсь», — подчеркнул Шнуров.

По информации СМИ, новой избранницей и четвертой женой Шнурова могла стать дочь бывшего руководителя службы безопасности УГМК Валерия Абрамова — 27-летняя Ольга Абрамова . Свадьба произошла спустя два месяца после развода музыканта с Матильдой (Еленой Мозговой), с которой они прожили 11 лет.

Лидер «Ленинграда» объяснил причину развода с супругой в стихах. В августе сообщалось, что они поделили имущество.