Вдова Гайдая объяснила откровения Варлей климаксом

Вдова Леонида Гайдая Нина Гребешкова объяснила климаксом откровения Натальи Варлей на тему домогательств со стороны режиссера «Кавказской пленницы».

«Это, наверное, климакс. Ну что вы во всяком г**не копаетесь? Ну, написал человек, я не читала, что она там написала. У меня нет её книги», — заявила Гребешкова радиостанции «Говорит Москва».

Актриса добавила, что можно было бы поинтересоваться у Гайдая, правда ли это, «но он уже помер двадцать пять лет тому назад».

Ранее в комментарии «Ридусу» Нина Гребешкова отметила, что события, описываемые в мемуарах Натальи Варлей, произошли более 50 лет назад — «что сейчас об этом говорить».

Ранее Наталья Варлей в автобиографической книге «Канатоходка» рассказала о случае со съемок «Кавказской пленницы», когда Леонид Гайдай попытался поцеловать ее в гостиничном номере.