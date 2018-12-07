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Вдова Гайдая объяснила откровения Варлей климаксом 

Рамблер 2 часа назад
Фото: кадр из фильма
Вдова Леонида Гайдая Нина Гребешкова объяснила климаксом откровения Натальи Варлей на тему домогательств со стороны режиссера «Кавказской пленницы».
«Это, наверное, климакс. Ну что вы во всяком г**не копаетесь? Ну, написал человек, я не читала, что она там написала. У меня нет её книги», — заявила Гребешкова радиостанции «Говорит Москва».
Актриса добавила, что можно было бы поинтересоваться у Гайдая, правда ли это, «но он уже помер двадцать пять лет тому назад».
Ранее в комментарии «Ридусу» Нина Гребешкова отметила, что события, описываемые в мемуарах Натальи Варлей, произошли более 50 лет назад — «что сейчас об этом говорить».
Ранее Наталья Варлей в автобиографической книге «Канатоходка» рассказала о случае со съемок «Кавказской пленницы», когда Леонид Гайдай попытался поцеловать ее в гостиничном номере.
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